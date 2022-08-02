Налоговые поступления выросли почти на 20% — ГНС — Finance.ua
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Налоговые поступления выросли почти на 20% — ГНС

Казна и Политика
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Налоговые поступления выросли почти на 20% — ГНС
Налоговые поступления выросли почти на 20% — ГНС
В январе—июле 2022 года налоговые поступления в сводный бюджет составляют 625,4 млрд грн. Это на 102,5 млрд грн, или на 19,6% больше, чем в январе—июле прошлого года.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.
По данным ГНС, в государственный бюджет поступило 418,1 млрд грн, что на 79,1 млрд грн, или на 23,3% больше, чем за соответствующий период в прошлом году.
В местные бюджеты уплачено 207,3 млрд грн. Это на 23,4 млрд грн, или на 12,7% больше января-июля прошлого года.
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Поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета в январе-июле 2022 года составили 415,6 млрд грн, что на 25,7%, или на 85,1 млрд грн больше аналогичного периода прошлого года. Индикативные показатели Министерства финансов Украины выполнены на 103,9%, дополнительно поступило 15,4 млрд гривен.
Единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в январе—июле 2022 г. поступило 224,3 млрд грн, что на 30,0 млрд грн, или 15,4% больше, чем в январе—июле прошлого года.
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В ГНС также привели данные за июль. Так, в прошлом месяце поступления (сальдо) в сводный бюджет по платежам, контролируемым ГНС, составляли 99,2 млрд грн. Из них в госбюджет уплачено 65,7 млрд грн, в местные бюджеты — 33,6 млрд гривен.
При этом, когда речь идет об общем фонде госбюджета, то поступления (сальдо) в июле 2022 года составили 65,6 млрд грн, индикативные показатели Министерства финансов выполнены на 148,4% (+21,4 млрд гривен).
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Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в июле 2022 года составили 34,3 млрд грн, что на 5,1 млрд грн или на 17,3% больше, чем в июле прошлого года.
«Плательщики продолжают поддерживать наше государство в сложное военное время, добросовестно перечисляя налоги. Благодаря их активной гражданской позиции и патриотизму бюджет стабильно получает столь необходимые средства для Вооруженных сил Украины и социальных выплат нашим гражданам», — прокомментировали в ГНС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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