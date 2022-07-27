Как влияют курсовые разницы на суммы единого налога — ГНС Сегодня 19:00 — Казна и Политика

Главное управление ГНС в г. Киеве сообщило о порядке включения курсовых разниц в доходы и расходы юрлица-единщика.

Юридические лица — плательщики единого налога третьей группы используют данные упрощенного бухгалтерского учета по доходам и расходам с учетом положений пп. 44.2, 44.3 ст. 44 НКУ (абзац пятый п. 296.1 ст. 296 НКУ).

Юридические лица — плательщики единого налога, отвечающие критериям, определенным п.п. 3 п. 291.4 ст. 291 НКУ, ведут упрощенный бухгалтерский учет доходов и расходов с целью расчета объекта налогообложения по методике, утвержденной центральным органом исполнительной власти, которая обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику (абзац третий п. 44.2 ст. 44 НКУ).

В частности, приказом Министерства финансов Украины от 25.02.2000 г. № 39 с изменениями и дополнениями утверждено Национальное положение (стандарт) бухгалтерского учета 25 «Упрощенная финансовая отчетность».

Предприятия, применяющие упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, в соответствии с налоговым законодательством, в целях составления финансовой отчетности признают доходы и расходы по национальным положениям (стандартам) бухгалтерского учета (п. 9 разд. и НП©БУ 25).

Бухгалтерский учет сделок с иностранной валютой ведется в соответствии с требованиями Национального положения (стандарта) бухгалтерского учета 21 «Влияние изменений валютных курсов», утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 10.08.2000 № 193 с изменениями и дополнениями.

Согласно п. 4 НП©БО 21 курсовая разница — разница между оценками одинакового количества единиц иностранной валюты при разных валютных курсах.

Монетарные статьи — статьи баланса о денежных средствах, а также такие активы и обязательства, которые будут получены или уплачены в фиксированной (или определенной) сумме денег или их эквивалентов.

Монетарные статьи в иностранной валюте отражаются с использованием валютного курса на конец дня даты баланса (п.п. «а» п. 7 НП©БУ 21).

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Определение курсовых разниц по монетарным статьям в иностранной валюте производится на дату баланса, а также на дату осуществления хозяйственной операции в ее пределах или по всей статье (в соответствии с учетной политикой). Для определения курсовых разниц на дату баланса применяется валютный курс к концу дня даты баланса. При определении курсовых разниц на дату совершения хозяйственной операции применяется валютный курс на начало дня даты совершения сделки. Предприятие может осуществить перерасчет остатков на конец дня по монетарным статьям в иностранной валюте, по которым в течение дня осуществлялись хозяйственные операции с применением валютного курса, установленного на конец этого дня (абзац первый п. 8 НП©БУ 21).

Следовательно, юридическое лицо — плательщик единого налога определяет курсовые разницы от перерасчета операций, выраженных в иностранной валюте, задолженности и иностранной валюты на дату баланса, а также на дату осуществления хозяйственной операции согласно требованиям национального положения (стандарта) бухгалтерского учета.

В налоговой декларации юридического лица — плательщика единого налога указывается только объем дохода, отражение расходов не предусмотрено.

Таким образом, положительное значение курсовых отличий от пересчета иностранной валюты включается в состав доходов такого налогоплательщика. Отрицательное значение курсовых различий от пересчета иностранной валюты не уменьшает налогооблагаемую базу единым налогом.

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