Кто должен платить налоги за границей — Finance.ua

Кто должен платить налоги за границей

Сегодня 19:01 — Личные финансы

Кто должен платить налоги за границей

Из-за полномасштабной войны россии против Украины миллионы людей были вынуждены покинуть страну. Однако обязательства налогового резидента часто остаются в силе даже за рубежом.

Кто должен платить налоги за границей

Причиной обретения статуса налогового резидента является длительное пребывание в иностранной стране. Это означает, что вы должны платить налоги в вашей стране. Причем источник происхождения доходов не имеет значения.

Адвокат Константин Соляр отмечает, что любое государство, даже самое приветливое и дружественное, может захотеть обложить налогом ваш доход или имущество, если вы:

продолжаете работать как наемный работник;

выполняете какую-то работу как независимый подрядчик;

владелец бизнеса или недвижимости;

инвестор в финансовые инструменты;

айтишник — участник корпоративного сток/опционного плана;

решили продать вашу недвижимость в Украине, чтобы иметь средства на жизнь.

Продолжительность пребывания и налоги

По словам адвоката, зачастую длительным пребыванием считается срок 183 дня.

«Очень многие страны применяют этот тест: если вы находитесь в стране более 183 дней, вы становитесь ее налоговым резидентом. Однако некоторые страны используют более сложные тесты, которые учитывают не только количество дней пребывания», — отмечает эксперт.

В отдельных странах таким сроком (когда лицо обретает статус налогового резидента) считается 90 дней в случае, если:

у человека есть семья в стране пребывания;

дети человека пошли в местную школу и т.д.

Читайте также Надо ли платить налоги во время войны

К примеру, в Великобритании чем больше связей лицо имеет со страной (жилье, семья, работа и т.д.), тем меньше дней требуется для получения резидентства. Другие страны могут презюмировать обретение лицом статуса налогового резидента, основываясь исключительно на факте регистрации проживания в соответствующей стране.

«Регистрация проживания в местном муниципалитете может быть одним из признаков признания лица налоговым резидентом в Италии», — сообщил специалист.

Двойное налоговое резидентство

По словам адвоката, Украина неохотно отпускает своих налоговых резидентов.

«В Украине недостаточно просто находиться за пределами страны более 183 дней, чтобы потерять налоговое резидентство. Когда вы покидали Украину, вы вряд ли оформляли выезд на постоянное место жительства за границу, а значит, формально в дальнейшем проживаете и, как следствие, считаетесь резидентом в Украине», — говорит Соляр.

Читайте также Какие налоги нужно платить с инвестиционной деятельности

Кроме того, регистрация граждан как физических лиц-предпринимателей в Украине — это самостоятельный безусловный признак налоговой резидентности в Украине. При этом это не препятствует пребыванию в статусе резидента в другой стране (по вышеупомянутым признакам).

То есть возникает факт статуса «двойного налогового резидента», что влечет за собой риск двойного законного налогообложения дохода лица со стороны обеих стран (Украины и страны пребывания). В таком случае придется платить самые большие налоги.

"В таком случае на помощь могут прийти соглашения об избежании двойного налогообложения. Они обычно регулируют вопросы, когда между странами возникает конкуренция за вас как за резидента (а точнее, конкуренция за часть ваших доходов в виде налогов).

У Украины есть такие соглашения со многими странами, в том числе со всеми странами ЕС. Однако следует помнить, что соглашения с разными странами могут отличаться. Кроме того, соглашения применяются достаточно субъективные критерии, которые могут по-разному толковаться в разных странах — многое зависит от практики применения соглашений. Применение соглашения — это всегда индивидуальный случай, который зависит от конкретных обстоятельств и того, насколько развита юрисдикция", — отмечает адвокат.

Основания для налогообложения дохода

Помимо обретения резидентства, основаниями для налогообложения дохода лица также могут быть следующие случаи:

работа в качестве наемного работника с получением заработной платы;

предоставление услуг как независимый подрядчик или консультант или предприниматель (в частности, как ФЛП) и продолжение получения дохода от заказчиков;

работа в должности директора компании;

работа в шоубизнесе, спорте или сфере развлечений.

Следует отметить, что у каждой отдельной страны есть свои «налоговые правила». Это нужно учитывать, находясь за границей.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.