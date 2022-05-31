Надо ли платить налоги во время войны — Finance.ua

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Надо ли платить налоги во время войны

Сегодня 09:00Казна и Политика
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В ночь на 15 марта Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал налоговую реформу с тем, чтобы обеспечить функционирование бизнеса в условиях войны там, где нет боевых действий.
Теперь вместо НДС и налога на прибыль бизнес должен платить 2% от оборота.
Для ФЛП I и II группы применяется добровольная уплата Единого налога. «Если можете — платите, не можете — нет вопросов», — сказал тогда Президент.
Ставка Единого налога для ФЛП I группы с 1 января 2022 составляет до 10% прожиточного минимума в месяц. Это 248,1 грн — прожиточный минимум для трудоспособных лиц сейчас установлен на уровне 2481 грн.
Ставка Единого налога для ФЛП II группы в месяц — 20% минимальной зарплаты. Еще в декабре 2021-го минималку повысили до 6500 грн, так что ФЛП II группы нужно ежемесячно платить 1300 грн.
С 1 марта 2022 года до прекращения или отмены военного положения в Украине и в течение 12 месяцев после прекращения или отмены военного положения ФЛП на едином налоге имеют право не начислять, не рассчитывать и не платить единый взнос за себя.
Если физлицо-предприниматель не будет платить ЕСВ, то период отсутствия платежей не будет вноситься в страховой стаж.
💰 Читайте больше о налогах в новом материале -

Проверки ФЛП во время войны, кого и почему могут проверить

По материалам: Finance.ua
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