«Налоговую амнистию» продлят до 1 марта, — замглавы налогового Комитета ВР — Finance.ua

«Налоговую амнистию» продлят до 1 марта, — замглавы налогового Комитета ВР Сегодня 09:37 — Личные финансы

«Налоговую амнистию» продлят до 1 марта, — замглавы налогового Комитета ВР

Ввиду войны действие «налоговой амнистии» будет продлено на полгода — до 1 марта 2023 года.

Об этом сообщил первый замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк.

«Соответствующее решение принял наш комитет на своем заседании», — добавил он.

Ранее (до войны) предполагалось, что налоговая амнистия продлится только до 1 сентября 2022 года, и продлевать ее не будут.

Напомним, в 2021 году был принят Закон о «налоговой амнистии» — введено одноразовое добровольное декларирование физическими лицами их активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.

Справка Finance.ua:

одноразовое (специальное) добровольное декларирование — это особый порядок добровольного декларирования физлицом принадлежащих ему активов, размещенных на территории Украины и/или за ее пределами;

сбор с одноразового добровольного декларирования — это единовременный обязательный платеж, размер которого самостоятельно рассчитывается декларантом по стоимости принадлежащих ему активов с учетом ставок такого сбора и отражается им в одноразовой добровольной декларации. Детальнее об этом читайте по ссылке;



украинцы за четыре месяца с момента старта кампании по договорам добровольного декларирования активов физических лиц (1 сентября) задекларировали 1 млрд 116 млн грн.



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