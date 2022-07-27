«Налоговую амнистию» продлят до 1 марта, — замглавы налогового Комитета ВР — Finance.ua

«Налоговую амнистию» продлят до 1 марта, — замглавы налогового Комитета ВР
Ввиду войны действие «налоговой амнистии» будет продлено на полгода — до 1 марта 2023 года.
Об этом сообщил первый замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк.
«Соответствующее решение принял наш комитет на своем заседании», — добавил он.
Ранее (до войны) предполагалось, что налоговая амнистия продлится только до 1 сентября 2022 года, и продлевать ее не будут.
Напомним, в 2021 году был принят Закон о «налоговой амнистии» — введено одноразовое добровольное декларирование физическими лицами их активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.
Справка Finance.ua:
- одноразовое (специальное) добровольное декларирование — это особый порядок добровольного декларирования физлицом принадлежащих ему активов, размещенных на территории Украины и/или за ее пределами;
- сбор с одноразового добровольного декларирования — это единовременный обязательный платеж, размер которого самостоятельно рассчитывается декларантом по стоимости принадлежащих ему активов с учетом ставок такого сбора и отражается им в одноразовой добровольной декларации. Детальнее об этом читайте по ссылке;
- украинцы за четыре месяца с момента старта кампании по договорам добровольного декларирования активов физических лиц (1 сентября) задекларировали 1 млрд 116 млн грн.
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