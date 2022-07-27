«Налоговую амнистию» продлят до 1 марта, — замглавы налогового Комитета ВР — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Налоговую амнистию» продлят до 1 марта, — замглавы налогового Комитета ВР

Личные финансы
0
«Налоговую амнистию» продлят до 1 марта, — замглавы налогового Комитета ВР
«Налоговую амнистию» продлят до 1 марта, — замглавы налогового Комитета ВР
Ввиду войны действие «налоговой амнистии» будет продлено на полгода — до 1 марта 2023 года.
Об этом сообщил первый замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк.
«Соответствующее решение принял наш комитет на своем заседании», — добавил он.
Ранее (до войны) предполагалось, что налоговая амнистия продлится только до 1 сентября 2022 года, и продлевать ее не будут.
Напомним, в 2021 году был принят Закон о «налоговой амнистии» — введено одноразовое добровольное декларирование физическими лицами их активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.

Справка Finance.ua:

  • одноразовое (специальное) добровольное декларирование — это особый порядок добровольного декларирования физлицом принадлежащих ему активов, размещенных на территории Украины и/или за ее пределами;
  • сбор с одноразового добровольного декларирования — это единовременный обязательный платеж, размер которого самостоятельно рассчитывается декларантом по стоимости принадлежащих ему активов с учетом ставок такого сбора и отражается им в одноразовой добровольной декларации. Детальнее об этом читайте по ссылке;
  • украинцы за четыре месяца с момента старта кампании по договорам добровольного декларирования активов физических лиц (1 сентября) задекларировали 1 млрд 116 млн грн.
По материалам:
Судебно-юридична газета
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.