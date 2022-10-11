В Раде предлагают освобождать от мобилизации воспитателей в детских садах — Finance.ua
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В Раде предлагают освобождать от мобилизации воспитателей в детских садах

Казна и Политика
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В Раде предлагают освобождать от мобилизации воспитателей в детских садах
В Раде предлагают освобождать от мобилизации воспитателей в детских садах
Депутаты зарегистрировали в Верховной Раде Украины законопроект, предлагающий освободить от мобилизации педагогических работников заведений дошкольного и внешкольного образования.
Документ опубликован на сайте парламента.
Согласно законопроекту о внесении изменений в статью 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», такое право предлагают предоставлять педагогическим работникам, работающим в учреждениях дошкольного и внешкольного образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.
Отмечается, что сейчас освобождаются от мобилизации педагогические работники, работающие в учреждениях высшего, профессионального, профессионального и общего среднего образования. Авторы законопроекта считают, что непредоставление права на отсрочку от призыва на военную службу при мобилизации педагогическим работникам заведений дошкольного и внешкольного образования является дискриминацией.
«Согласно статистическим исследованиям, среди педагогических работников учебных заведений преобладают женщины (около 90%), мужчины на этих должностях находятся в меньшинстве. Поэтому вопрос сохранения мужчин на должностях педагогических работников в учреждениях дошкольного и внешкольного образования сегодня актуален, ведь при существующем неравном балансе двух полов среди работников образования и так сложно обеспечить гармоничное развитие детей», — говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.

Справка Finance.ua:

  • в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Обычно повестки дают прямо в руки в общественных местах, а также могут вручить на законном рабочем месте. В то время как с вручением повестки с помощью электронной почты по телефону — дело другое;
  • в Украине изменят критерии бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного времени.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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