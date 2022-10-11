В Раде предлагают освобождать от мобилизации воспитателей в детских садах — Finance.ua

В Раде предлагают освобождать от мобилизации воспитателей в детских садах Сегодня 17:45 — Казна и Политика

В Раде предлагают освобождать от мобилизации воспитателей в детских садах

Депутаты зарегистрировали в Верховной Раде Украины законопроект, предлагающий освободить от мобилизации педагогических работников заведений дошкольного и внешкольного образования.

Документ опубликован на сайте парламента

Согласно законопроекту о внесении изменений в статью 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», такое право предлагают предоставлять педагогическим работникам, работающим в учреждениях дошкольного и внешкольного образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Отмечается, что сейчас освобождаются от мобилизации педагогические работники, работающие в учреждениях высшего, профессионального, профессионального и общего среднего образования. Авторы законопроекта считают, что непредоставление права на отсрочку от призыва на военную службу при мобилизации педагогическим работникам заведений дошкольного и внешкольного образования является дискриминацией.

«Согласно статистическим исследованиям, среди педагогических работников учебных заведений преобладают женщины (около 90%), мужчины на этих должностях находятся в меньшинстве. Поэтому вопрос сохранения мужчин на должностях педагогических работников в учреждениях дошкольного и внешкольного образования сегодня актуален, ведь при существующем неравном балансе двух полов среди работников образования и так сложно обеспечить гармоничное развитие детей», — говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.

Справка Finance.ua:

в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Обычно повестки дают прямо в руки в общественных местах, а также могут вручить на законном рабочем месте. В то время как с вручением повестки с помощью электронной почты по телефону — дело другое;

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Діло По материалам:

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