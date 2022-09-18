Чи можуть повістки вручати поштою чи телефоном - відповідь адвоката — Finance.ua

Чи можуть повістки вручати поштою чи телефоном - відповідь адвоката Вчора 18:07 — Особисті фінанси

В Україні продовжується загальна мобілізація. Зазвичай повістки дають прямо в руки у громадських місцях, а також можуть вручити на робочому місці, що є законним. Тоді як з врученням повістки за допомогою електронної пошти але телефону — справа інша.

Призов в установленому порядку здійснюється шляхом вручення повістки, тобто наочно. Тож повістка, «вручена» на електронну пошту чи телефоном, не вважається врученою, пояснила адвокатка Юлія Міхай-Седова.

Існує чотири види повісток:

повістка про уточнення облікових даних,

повістка про проходження військово-лікарської комісії (ВЛК),

повістка — призов на строкову військову службу,

мобілізаційне розпорядження після того, як пройшли ВЛК.

Вручення повістки мають право здійснювати певні категорії осіб, їх п’ять:

органи місцевого самоврядування,

управителі багатоквартирних будинків,

керівники підприємств, установ, організацій,

керівники закладів освіти,

посадові особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП).

Що важливо враховувати при отриманні повістки. Зокрема особа має право:

Прийняти її (згідно зі своїм обов’язком, визначеним Конституцією України).

Відмовитись, в такому разі цими уповноваженими особами має бути складено відповідний Акт про відмову від прийняття повістки. Цей документ підписується уповноваженими представниками, які вручали повістку, та двома свідками.

Також юристка пояснила, що має бути в повістці, щоб вона відповідала вимогам закону.

Передовсім йдеться про прізвище, ім’я, по батькові керівника певного ТЦКСП, який її підписав.

Адвокатка радить перевірити в інтернеті, чи дійсно вказаний підписант є керівником такого центру.

Варто знати, що в повістці мають вже бути вписані ваші ПІБ та адреса без помилок.

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