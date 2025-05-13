Українці масово переносять мобільні номери до одного оператора — Finance.ua

Українці масово переносять мобільні номери до одного оператора Сьогодні 11:49 — Особисті фінанси

Українці масово переносять мобільні номери до одного оператора

Українці користуються можливістю перенесення мобільних номерів з одного оператора на інший — функцією MNP. Лише у квітні цього року таких операцій було проведено 27 332.

Про це свідчать дані Національної комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

У відомстві зазначили, що серед найбільших операторів у квітні покинули:

Vodafone — 11 022 абоненти;

«Київстар» — 10 195;

lifecell — 5 968.

Як свідчить статистика, саме lifecell став оператором, до якого українці найактивніше переносили свої номери — 16 169 абонентів стали клієнтами цього оператора, перенісши до нього свій номер.

До Vodafone у квітні перейшли 5 227 абонентів, а до «Київстар» було перенесено 5 897 номерів.

Нагадаємо, із травня 2020 року в Україні нарешті запрацювала послуга зміни мобільного оператора з можливістю зберегти свій номер — MNP (Mobile Number Portability)

Змінити оператора, зберігаючи свій номер, можна двома способами:

через онлайн-заявку на сайті оператора;

у фірмових магазинах оператора.

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