Українці масово переносять мобільні номери до одного оператора — Finance.ua

Українці масово переносять мобільні номери до одного оператора
Українці користуються можливістю перенесення мобільних номерів з одного оператора на інший — функцією MNP. Лише у квітні цього року таких операцій було проведено 27 332.
Про це свідчать дані Національної комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).
У відомстві зазначили, що серед найбільших операторів у квітні покинули:
- Vodafone — 11 022 абоненти;
- «Київстар» — 10 195;
- lifecell — 5 968.
Як свідчить статистика, саме lifecell став оператором, до якого українці найактивніше переносили свої номери — 16 169 абонентів стали клієнтами цього оператора, перенісши до нього свій номер.
До Vodafone у квітні перейшли 5 227 абонентів, а до «Київстар» було перенесено 5 897 номерів.
Нагадаємо, із травня 2020 року в Україні нарешті запрацювала послуга зміни мобільного оператора з можливістю зберегти свій номер — MNP (Mobile Number Portability)
Змінити оператора, зберігаючи свій номер, можна двома способами:
- через онлайн-заявку на сайті оператора;
- у фірмових магазинах оператора.
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