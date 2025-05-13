Українці масово переносять мобільні номери до одного оператора — Finance.ua

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Українці масово переносять мобільні номери до одного оператора

Особисті фінанси
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Українці масово переносять мобільні номери до одного оператора
Українці масово переносять мобільні номери до одного оператора
Українці користуються можливістю перенесення мобільних номерів з одного оператора на інший — функцією MNP. Лише у квітні цього року таких операцій було проведено 27 332.
Про це свідчать дані Національної комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).
У відомстві зазначили, що серед найбільших операторів у квітні покинули:
  • Vodafone — 11 022 абоненти;
  • «Київстар» — 10 195;
  • lifecell — 5 968.
Українці масово переносять мобільні номери до одного оператора
Як свідчить статистика, саме lifecell став оператором, до якого українці найактивніше переносили свої номери — 16 169 абонентів стали клієнтами цього оператора, перенісши до нього свій номер.
До Vodafone у квітні перейшли 5 227 абонентів, а до «Київстар» було перенесено 5 897 номерів.
Українці масово переносять мобільні номери до одного оператора
Українці масово переносять мобільні номери до одного оператора
Нагадаємо, із травня 2020 року в Україні нарешті запрацювала послуга зміни мобільного оператора з можливістю зберегти свій номер — MNP (Mobile Number Portability)
Змінити оператора, зберігаючи свій номер, можна двома способами:
  • через онлайн-заявку на сайті оператора;
  • у фірмових магазинах оператора.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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