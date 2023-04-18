В Раде оценили потери из-за эмбарго на экспорт агропродукции в ЕС — Finance.ua
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В Раде оценили потери из-за эмбарго на экспорт агропродукции в ЕС

Казна и Политика
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В Раде оценили потери из-за эмбарго на экспорт агропродукции в ЕС
В Раде оценили потери из-за эмбарго на экспорт агропродукции в ЕС
Украина понесет значительные потери из-за эмбарго на экспорт своей сельскохозяйственной продукции в соседние страны ЕС.
Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Он отметил, что потери значительно усилятся в случае временного запрета на транзит и фактическую остановку Путей солидарности.
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Гетманцев приводит данные Государственной таможенной службы, в которых отмечено, что экспорт сельскохозяйственной продукции во все страны мира в I квартале 2023 года составил 6,75 миллиарда долларов.
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А экспорт аграрной продукции в Польшу за этот период составил 652 миллиона долларов в том числе по группам 10-12,15 — 423 миллиона долларов. В Венгрию — 268 и 225 миллионов долларов соответственно.
«То есть только на эти две страны, которые ввели временное эмбарго на ввоз широкого спектра украинской сельскохозяйственной продукции, приходилось 14% всего аграрного экспорта в первом квартале 2023 года, в том числе 12% по зерновым и подсолнечному маслу», — отметил Гетманцев.
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Он отметил, что потери в экспорте будут больше в случае присоединения к запрету других пограничных стран, прежде всего Румынии, которая по итогам 2022 года стала второй страной после Польши по стоимости украинского экспорта аграрной продукции, в том числе первой по объемам экспорта зерновых.
«В частности, по итогам прошлого года, экспорт зерновых в Румынию увеличился почти в 700 раз, а сама страна импортировала 1/7 всего экспортируемого нами зерна», — добавил нардеп.
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В первом квартале 2023 года на 4 приграничных страны: Польшу, Венгрию, Румынию и Словакию — приходилось 28% всего украинского аграрного экспорта, в том числе 27% — по зерну и маслу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
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