Часть украинских аграриев освободили от уплаты налогов: кто сможет сэкономить — Finance.ua
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Часть украинских аграриев освободили от уплаты налогов: кто сможет сэкономить

Аграрный рынок
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Часть украинских аграриев освободили от уплаты налогов: кто сможет сэкономить
Часть украинских аграриев освободили от уплаты налогов: кто сможет сэкономить
Парламент Украины одобрил законопроект № 7632 об освобождении фермерских хозяйств от уплаты налогов на заминированные, загрязненные и оккупированные сельхозземли.
Как сообщается на Правительственном портале.
Документ освобождает от необходимости вносить плату за землю, минимальное налоговое обязательство и единый налог за сельскохозяйственные угодья, находящиеся на территориях, где ведутся или велись боевые действия или временно оккупированных рф, и за находящиеся в консервации земли или загрязненные взрывоопасными предметами.
По словам министра агрополитики Николая Сольского, необходимость платить налоги за земли, которые фактически невозможно использовать, могла подталкивать фермеров к обработке заминированных полей, что опасно для жизни.
Минагрополитики инициирует отдельную процедуру мониторинга использования таких земельных участков для прозрачности применения норм нового закона, добавил министр.

Справка Finance.ua:

  • 18 марта 2022 года правительство приняло решение о запуске беспроцентного кредитования бизнеса на время войны. На время военного положения и месяц после его завершения ставка по кредитам будет 0%;
  • 28 января 2023 года Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде внести изменения в налоговое законодательство в части налогообложения в период действия военного положения, в частности отменить мораторий на проверки и некоторые налоговые льготы;
  • 1 февраля 2023 года появилась информация о том, что Кабинет министров Украины готовится вернуть налогообложение граждан и бизнеса на довоенный уровень с 1 июля. Сообщалось, что законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс и ряд законов, которыми предусмотрена с 1 июля 2023 года отмена действия отдельных норм законодательных актов, введенных на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины.
По материалам:
УНІАН
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