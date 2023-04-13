Часть украинских аграриев освободили от уплаты налогов: кто сможет сэкономить — Finance.ua

Часть украинских аграриев освободили от уплаты налогов: кто сможет сэкономить Сегодня 21:00 — Аграрный рынок

Часть украинских аграриев освободили от уплаты налогов: кто сможет сэкономить

Парламент Украины одобрил законопроект № 7632 об освобождении фермерских хозяйств от уплаты налогов на заминированные, загрязненные и оккупированные сельхозземли.

Как сообщается на Правительственном портале.

Документ освобождает от необходимости вносить плату за землю, минимальное налоговое обязательство и единый налог за сельскохозяйственные угодья, находящиеся на территориях, где ведутся или велись боевые действия или временно оккупированных рф, и за находящиеся в консервации земли или загрязненные взрывоопасными предметами.

По словам министра агрополитики Николая Сольского, необходимость платить налоги за земли, которые фактически невозможно использовать, могла подталкивать фермеров к обработке заминированных полей, что опасно для жизни.

Минагрополитики инициирует отдельную процедуру мониторинга использования таких земельных участков для прозрачности применения норм нового закона, добавил министр.

Справка Finance.ua:

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УНІАН По материалам:

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