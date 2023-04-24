В Prozorro появился механизм отчетности о невооруженных оборонных закупках — Finance.ua
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В Prozorro появился механизм отчетности о невооруженных оборонных закупках

Казна и Политика
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В Prozorro появился механизм отчетности о невооруженных оборонных закупках
В Prozorro появился механизм отчетности о невооруженных оборонных закупках
С 23 апреля в системе Prozorro стала доступна новая функция — отображение информации о невооруженных оборонных закупках. Теперь оборонные заказчики и воинские части будут публиковать информацию о ценах за единицу в своих невооруженных закупках. Такую обязанность предусматривает новая редакция Закона «Об оборонных закупках».
Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Надежда Бигун.
«Из нашего опыта, только сам факт того, что информация о ваших закупках будет публиковаться в Prozorro, является стимулом более тщательно подходить к их проведению», — считает Бигун.
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По ее словам, оборонные заказчики будут отчитываться именно о невооруженных закупках (питании, вещевом имуществе, горючем и т.п.) от 200 тыс. грн для товаров и услуг, и 1,5 млн грн — работ.
Отчеты будут содержать ограниченное количество информации — название заказчика, предмет закупки и цену за единицу.
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В случае закупок услуг питания заказчикам необходимо будет отчитаться о цене за единицу каждого продукта, входящего в эту услугу. Для этого они могут загрузить в систему Prozorro файл с соответствующими расчетами.
«Возвращение прозрачности в оборонные закупки — это только первый шаг. Мы работаем над созданием новой процедуры рамочных соглашений для нужд обороны, благодаря которой защитники смогут проводить конкурентные отборы поставщиков через систему Prozorro, и при этом не публиковать чувствительную информацию в систему», — пояснила Бигун.
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По словам директора ГП «Прозорро» Николая Ткаченко, оборонные заказчики могут не публиковать данные об общей сумме и объемах закупок, местах доставки, наименовании поставщика.
«В то же время мы сделали все возможное, чтобы опубликованной информации было достаточно для ценовой аналитики», — отметил Николай Ткаченко.
Закон предусматривает, что оборонные заказчики и воинские части должны публиковать отчеты в систему Prozorro в течение 10 рабочих дней со дня подписания контракта. Кроме того, до 22 июня им предстоит отчитаться по всем договорам, заключенным с 24 февраля 2022 года, то есть с начала полномасштабного вторжения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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