В прошлом году россия потратила на войну не менее 4% ВВП – британская разведка — Finance.ua
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В прошлом году россия потратила на войну не менее 4% ВВП – британская разведка

Мир
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В прошлом году россия потратила на войну не менее 4% ВВП – британская разведка
В прошлом году россия потратила на войну не менее 4% ВВП – британская разведка
Военные расходы россии остаются высокими, что оказывает давление на российские государственные финансы.
Об этом в Твиттере сообщило Министерство обороны Британии со ссылкой на данные разведки.
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Как отмечается, 25 мая Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) сообщил, что военные расходы россии выросли на 9,2% в 2022 году — до 86,4 миллиарда долларов США. По оценкам SIPRI, это составляет 4,1% валового внутреннего продукта (ВВП) россии.
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«Настоящие военные расходы россии крайне неопределенные из-за более широкого использования секретных статей бюджета, особенно с февраля 2022 года, и отсутствия прозрачности», — считает британская разведка.
россия только недавно возобновила публикацию сводных данных о расходах после того, как приостановила их в мае 2022 года.
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«Почти наверняка военные расходы остаются повышенными, и это оказывает давление на российские государственные финансы», — отмечается в сводке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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