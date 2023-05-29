Иностранные инвесторы за год вывели из рф 36 млрд долларов — росСМИ — Finance.ua

Иностранные инвесторы за год вывели из рф 36 млрд долларов — росСМИ Сегодня 14:35

Иностранные инвесторы, покинувшие рынок рф, за год вывели около 36 миллиардов долларов. Об этом заявил начальник аналитического управления российского банка «БКФ» Максим Осадчий, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

«В предположении о выполнении правила Парето 80/20 по размеру активов можно оценить размер выведенного иностранными инвесторами из россии капитала на уровне 36 миллиардов долларов», — сказал Осадчий.

Он проанализировал данные Центробанка рф, согласно которым с марта 2022 по март 2023 года компании, которые выходят из рф, совершили 200 сделок по продаже активов. При этом, добавил Осадчий, всего 20% из них продали активы стоимостью более 100 миллионов долларов.

Согласно данным KSE Institute, по состоянию на январь 2023 года, только 6% международных компаний, представленных на российском рынке до начала полномасштабной войны, окончательно свернули свою деятельность в рф. 179 компаний завершили выход с российского рынка, а 1159 — находились в процессе выхода.

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УНН По материалам:

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