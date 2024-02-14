В прошлом году обменники уплатили более 383 миллионов гривен налогов — Finance.ua

В прошлом году обменники уплатили более 383 миллионов гривен налогов
В 2023 году в бюджеты разных уровней поступило 383,7 млн грн платежей от пунктов обмена валют.
Об этом написал председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в Telegram.
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«384,7 млн гривен — именно столько поступлений в бюджеты разных уровней обеспечили в 2023 году пункты обмена валют», — сказано в сообщении.
Сколько обменников сейчас работают
По состоянию на 1 февраля 2024 г. в Реестре пунктов обмена валют значится 3851 обменник. Это на 84 обменника больше, чем за аналогичный период 2023 года.
«Все зарегистрированные обменники принадлежат 55 юрлицам», — добавил Гетманцев.
За январь 2024 года они уплатили налоги на сумму 64,2 млн гривен.
Какие налоги платят обменники
В 2022 году Верховная Рада приняла закон, которым ввела обязанность по уплате фиксированной суммы авансового взноса по налогу на прибыль предприятий за каждый пункт обмена валют. Изменения вступили в силу с 1 января 2023 года.
Взнос должен производиться ежемесячно небанковским финансовым учреждением (финкомпанией) за каждое структурное подразделение в размере 3 минимальных зарплат, установленных на 1 января календарного года.
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В регуляторе отмечали, что обменные пункты, вероятно, уклоняются от уплаты налогов, поскольку поступления от их деятельности слишком малы по сравнению с доходами.
Также 29 июля 2022 г. Нацбанк запретил обменникам размещать данные о курсах валют на улицах.
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