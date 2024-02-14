В прошлом году обменники уплатили более 383 миллионов гривен налогов — Finance.ua

В прошлом году обменники уплатили более 383 миллионов гривен налогов Сегодня 19:45 — Казна и Политика

В прошлом году обменники уплатили более 383 миллионов гривен налогов

В 2023 году в бюджеты разных уровней поступило 383,7 млн ​​грн платежей от пунктов обмена валют.

Об этом написал председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в Telegram.

«384,7 млн ​​гривен — именно столько поступлений в бюджеты разных уровней обеспечили в 2023 году пункты обмена валют», — сказано в сообщении.

Сколько обменников сейчас работают

По состоянию на 1 февраля 2024 г. в Реестре пунктов обмена валют значится 3851 обменник. Это на 84 обменника больше, чем за аналогичный период 2023 года.

«Все зарегистрированные обменники принадлежат 55 юрлицам», — добавил Гетманцев.

За январь 2024 года они уплатили налоги на сумму 64,2 млн гривен.

Какие налоги платят обменники

В 2022 году Верховная Рада приняла закон, которым ввела обязанность по уплате фиксированной суммы авансового взноса по налогу на прибыль предприятий за каждый пункт обмена валют. Изменения вступили в силу с 1 января 2023 года.

Взнос должен производиться ежемесячно небанковским финансовым учреждением (финкомпанией) за каждое структурное подразделение в размере 3 минимальных зарплат, установленных на 1 января календарного года.

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В регуляторе отмечали, что обменные пункты, вероятно, уклоняются от уплаты налогов, поскольку поступления от их деятельности слишком малы по сравнению с доходами.

Также 29 июля 2022 г. Нацбанк запретил обменникам размещать данные о курсах валют на улицах.

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