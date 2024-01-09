В прошлом году местные бюджеты получили на 44 миллиарда гривен больше, чем в 2022 году — Finance.ua
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В прошлом году местные бюджеты получили на 44 миллиарда гривен больше, чем в 2022 году

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В прошлом году местные бюджеты получили на 44 миллиарда гривен больше, чем в 2022 году
В прошлом году местные бюджеты получили на 44 миллиарда гривен больше, чем в 2022 году
В прошлом году в общий фонд местных бюджетов поступило на 43,8 миллиарда гривен больше, чем в 2022 году — 441,9 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Основными доходами местных бюджетов в 2023 году были:
  • 289,4 млрд грн — налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
  • 55,8 млрд грн — единый налог;
  • 34,5 млрд грн — плата за землю;
  • 22,4 млрд грн — акцизный налог;
  • 14,5 млрд грн — налог на прибыль предприятий частного сектора экономики;
  • 9,1 млрд грн — налог на недвижимое имущество.
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Прирост доходов общего фонда местных бюджетов к 2022 году зафиксировали в Киевской (+26%), Черкасской (+20,8%), Закарпатской (+17,5%), Ровенской областях (+16,2%), а также в Киеве (+17,6%).
«Увеличение доходов в этих областях связано, в частности, с тем, что в эти регионы переместились в основном внутренне перемещенные лица и бизнес с территорий, где ведутся либо велись боевые действия, либо с территорий, которые были или временно оккупированы рф», — объяснили в Минфине.
Наименьший показатель доходов, соответственно, обнаружили в областях, где проходят активные боевые действия или территории которых были временно оккупированы, в частности, в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях.
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В Минфине подчеркнули, что благодаря быстрой адаптации к военному положению предприятий, органам государственной власти и местному самоуправлению удалось обеспечить увеличение доходов общего фонда местных бюджетов на 11% по сравнению с 2022 годом.
За счет этих ресурсов органы местного самоуправления и далее имеют возможность осуществлять финансирование первоочередных потребностей на местном уровне.
По материалам:
Finance.ua
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