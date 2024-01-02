Дефицит госбюджета Украины за год достиг триллиона — Минфин Сегодня 18:30 — Казна и Политика

Дефицит госбюджета Украины за год достиг триллиона — Минфин

Дефицит госбюджета Украины за 2023 год достиг 1,33 трлн грн, что на 418,9 млрд грн больше, чем в 2022 году.

Такие оперативные данные сообщило Министерство финансов 2 января со ссылкой на Госказначейство.

Так, в целом за 2023 год доходы госбюджета составили 2,67 трлн грн, в том числе общего фонда — 1,66 трлн грн. Из них грантовая международная помощь составила 425,4 млрд грн (из которых 400,5 млрд грн поступило от США).

Кассовые расходы госбюджета за минувший год превысили 4 трлн грн, в том числе общего фонда — 3,03 трлн грн, или 98% росписи (по сравнению с 93% месяцем ранее).

По данным Минфина, за 2023 госбюджет был исполнен с дефицитом 1,33 трлн грн, в том числе общий фонд — 1,36 трлн грн против запланированного росписью общего фонда дефицита 1,83 трлн грн.

В декабре 2023 года дефицит государственного бюджета Украины составил рекордные 285 млрд грн по сравнению со 145,1 млрд грн в ноябре и 98,4 млрд грн в октябре.

По общему фонду дефицит подскочил до 274,4 млрд грн со 162,5 млрд грн в ноябре и 87,7 млрд грн в октябре.

Минфин указал, что кассовые расходы госбюджета в декабре также стали рекордными и превысили 548,2 млрд грн по сравнению с 337,9 млрд грн в ноябре и 292,1 млрд грн в октябре.

По общему фонду расходы выросли до 397,7 млрд грн с 286,3 млрд грн в ноябре и 228,1 млрд грн в октябре.

Как отметил Минфин, в декабре 2023 года поступления в общий фонд госбюджета незначительно подросли — до 127,1 млрд грн со 121,7 млрд грн в ноябре, что, однако, меньше 139,4 млрд грн в октябре.

При этом грантовая международная помощь США составила 20,5 млрд грн, тогда как в ноябре она отсутствовала, а в октябре составила 42 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.