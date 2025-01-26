В прошлом году ГБР раскрыло вдвое больше попыток получения взяток — Finance.ua

В прошлом году ГБР раскрыло вдвое больше попыток получения взяток Сегодня 18:16 — Казна и Политика

В прошлом году ГБР раскрыло вдвое больше попыток получения взяток

В 2024 году сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили попытки получения взяток на общую сумму более 56 миллионов гривен. Этот показатель более чем в два раза превышает результаты 2023 года, когда было зафиксировано 21,4 миллиона гривен неправомерной выгоды.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Нанесенный ущерб государству

За год ГБР работало над 3877 уголовными производствами, связанными с коррупцией и взяточничеством.

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Общая сумма нанесенного государству ущерба составила 1,99 миллиарда гривен, что превышает прошлогодний показатель в 695,5 миллиона гривен.

В 2024 году удалось вернуть государству 119,1 миллиона гривен. На имущество фигурантов наложен арест на сумму 404,8 миллиона гривен, а прокуроры по материалам ГБР подали иски для возмещения еще 130,8 миллиона гривен.

По результатам расследования ГБР в суд направлено 455 обвинительных актов по фактам коррупционных правонарушений в отношении 666 человек.

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Из них 13 обвинительных актов касалось организованных преступных групп, действовавших в сфере коррупции. В таких делах фигурировали 83 человека, проинформировали в ГБР.

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