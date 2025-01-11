В прошлом году АРМА получила в управление необоснованных активов более чем на 11,5 млрд грн — Finance.ua

В прошлом году АРМА получила в управление необоснованных активов более чем на 11,5 млрд грн Сегодня 11:21 — Казна и Политика

В прошлом году АРМА получила в управление необоснованных активов более чем на 11,5 млрд грн, Фото: freepik

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) в 2024 году получило в управление необоснованных активов на сумму более 11,5 млрд грн.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Доход от управления арестованными активами

Доход от управления этими активами превысил 1 млрд 68 млн грн, что направляется на поддержку украинской экономики и сил обороны.

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Благодаря действиям ГБР по направлению выявления и ареста активов государственный бюджет в 2023 году пополнился на 5 млрд грн.

В ГБР подчеркнули, что расходы на содержание бюро значительно меньше полученной прибыли, что свидетельствует об эффективности ведомства.

В ГБР сообщили, что в прошлом году состоялся первый в рамках восстановленной «крупной приватизации» аукцион по продаже имущества, конфискованного по материалам бюро у подсанкционного лица. За объект государство получило 1,89 млрд грн.

Конфискация активов игорных компаний

Также в доход государства были взысканы активы компании, связанной с российским букмекером 1xBet, — 1,8 млрд грн.

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Кроме того, на финишной прямой процедура конфискации у другого онлайн-казино — Pin-Up — 2,6 млрд грн.

Бюро продолжает выявлять и передавать в управление АРМА имущество подозреваемых в государственной измене бывших народных депутатов.

По данным ГБР, в управление государства перешло имущество и корпоративные права зарегистрированных во Львове строительных компаний «Бетонбуд» и «Капитал Плаза», а также 50% корпоративных прав ООО «Галицьке перехрестя», конечными владельцами которых являются родные братья беглых депутатов.

Кроме того, поставлена ​​точка в аресте яхты одного из них — Royal Roмance — примерной стоимостью 5,9 млрд грн.

Также по материалам ГБР в управление АРМА переданы четыре вертолета и два самолета крымских предпринимателей.

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