АРМА на прошлой неделе реализовало арестованной продукции более чем на 10 млн грн — Finance.ua

АРМА на прошлой неделе реализовало арестованной продукции более чем на 10 млн грн Сегодня 13:34 — Фондовый рынок

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) в течение прошлой недели успешно реализовало арестованную продукцию через платформу «Прозорро.Продажи» на общую сумму более 10 млн грн.

Об этом говорится в сообщении АРМА.

В частности, среди реализуемых активов:

алкогольная продукция (5,7 млн ​​грн),

генераторы (1,5 млн грн),

древесина (1,2 млн грн),

смешанная партия товаров: фонарики, газовые горелки и обогреватели (914 тыс. грн),

63 картины из «коллекции Медведчука» (788 тыс. грн).

Общая сумма проданных активов составила более 10 млн, включая таможенные платежи.

Все средства будут направлены в государственный бюджет Украины.

Также в АРМА сообщили, что на этой неделе состоятся аукционы по продаже 494 земельных участков на Закарпатье. Заявки на участие в этом конкурсе можно подавать до 28 ноября до 20:00.

Кроме того, планируется проведение аукционов по реализации 50 тыс. тонн брикетов стальной руды. Подача документов для участия продолжается до 20.00 25 ноября.

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