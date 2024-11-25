АРМА на прошлой неделе реализовало арестованной продукции более чем на 10 млн грн — Finance.ua
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АРМА на прошлой неделе реализовало арестованной продукции более чем на 10 млн грн

Фондовый рынок
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Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) в течение прошлой недели успешно реализовало арестованную продукцию через платформу «Прозорро.Продажи» на общую сумму более 10 млн грн.
Об этом говорится в сообщении АРМА.
В частности, среди реализуемых активов:
  • алкогольная продукция (5,7 млн ​​грн),
  • генераторы (1,5 млн грн),
  • древесина (1,2 млн грн),
  • смешанная партия товаров: фонарики, газовые горелки и обогреватели (914 тыс. грн),
63 картины из «коллекции Медведчука» (788 тыс. грн).
Общая сумма проданных активов составила более 10 млн, включая таможенные платежи.
Все средства будут направлены в государственный бюджет Украины.
Также в АРМА сообщили, что на этой неделе состоятся аукционы по продаже 494 земельных участков на Закарпатье. Заявки на участие в этом конкурсе можно подавать до 28 ноября до 20:00.
Кроме того, планируется проведение аукционов по реализации 50 тыс. тонн брикетов стальной руды. Подача документов для участия продолжается до 20.00 25 ноября.
По материалам:
Finance.ua
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