АРМА на прошлой неделе реализовало арестованной продукции более чем на 10 млн грн — Finance.ua

АРМА на прошлой неделе реализовало арестованной продукции более чем на 10 млн грн
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) в течение прошлой недели успешно реализовало арестованную продукцию через платформу «Прозорро.Продажи» на общую сумму более 10 млн грн.
Об этом говорится в сообщении АРМА.
В частности, среди реализуемых активов:
- алкогольная продукция (5,7 млн грн),
- генераторы (1,5 млн грн),
- древесина (1,2 млн грн),
- смешанная партия товаров: фонарики, газовые горелки и обогреватели (914 тыс. грн),
63 картины из «коллекции Медведчука» (788 тыс. грн).
Общая сумма проданных активов составила более 10 млн, включая таможенные платежи.
Все средства будут направлены в государственный бюджет Украины.
Также в АРМА сообщили, что на этой неделе состоятся аукционы по продаже 494 земельных участков на Закарпатье. Заявки на участие в этом конкурсе можно подавать до 28 ноября до 20:00.
Кроме того, планируется проведение аукционов по реализации 50 тыс. тонн брикетов стальной руды. Подача документов для участия продолжается до 20.00 25 ноября.
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