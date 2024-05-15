В приоритете водители и продавцы: какие профессии наиболее востребованы на западе Украины — Finance.ua

В приоритете водители и продавцы: какие профессии наиболее востребованы на западе Украины Сегодня 11:02 — Личные финансы

В приоритете водители и продавцы: какие профессии наиболее востребованы на западе Украины

На рынок труда в Украине оказали существенное влияние мобилизация и миграция населения, поэтому в отдельных сферах ощущается сильный дефицит кадров. Профессия водителя — наиболее востребована в западных регионах (Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях).

Об этом говорится в пресс-релизе платформы OLX Украина, передает портал Delo.ua.

Читайте также Подборка удаленных вакансий мая

По состоянию на конец апреля на площадке онлайн-объявлений было размещено 1224 соответствующие вакансии. Водителям в западных областях также предлагают одну из самых высоких заработных плат на рынке: от 24 до 30 тысяч гривен в месяц. В среднем самые высокие зарплаты получают водители на Львовщине.

На втором месте по популярности профессия продавца: в апреле на платформе OLX было опубликовано 1192 вакансии. Однако продавцы зарабатывают в среднем вдвое меньше водителей. Например, в Тернопольской области средняя зарплата составляет 12 750 гривен, на Франковщине — 14 000, в Закарпатье — 14 700, а во Львовской области — 16 950.

Далее в ТОПе востребованных профессий — грузчики и кладовщики: 580 соответствующих вакансий. На Львовщине такие специалисты зарабатывают больше — 19 тысяч гривен, а для остальных областей медианная зарплата составляет 16 200 гривен.

Суммарно в четырех западных областях в апреле на платформе OLX опубликовано 217 вакансий строителя. При этом профессия наиболее высокооплачиваемая: на Львовщине медианная зарплата строителя достигает 40 тысяч гривен. Чуть меньше специалисты зарабатывают на Франковщине и в Закарпатье — 37 600 гривен, меньше всего предлагают на Тернопольщине — 35 тысяч гривен.

Отмечается, что традиционно наименее оплачиваемой является профессия уборщицы. В среднем работодатели предлагают чуть более 10 тысяч гривен.

Следует заметить, что рабочие профессии в целом в нынешних обстоятельствах наиболее востребованы среди работодателей, и это касается всех регионов страны.

Справка Finance.ua:

Как свидетельствуют результаты исследования украинского рынка труда в 2024 году, проведенного аналитиками robota.ua, рынок труда быстро восстанавливается, а количество вакансий сегодня уже превышает довоенные показатели;

конкуренция за трудовые ресурсы, в том числе с зарубежным бизнесом, будет подпитывать давление со стороны роста заработных плат. Реальная зарплата (с учетом инфляции) украинцев превысит довоенный уровень в 2025 году, отмечали в НБУ;

по данным Минэкономики, средняя зарплата по резюме на сайтах поиска работы выросла на начало апреля до 19 873 гривен (16 464 гривен в начале 2023 года). Зарплата в вакансиях увеличилась до 18 728 гривен (14 715 гривен в январе прошлого года).

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.