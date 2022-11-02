В приложении «Укрзализныци» теперь можно купить билеты на международные рейсы — Finance.ua

В приложении «Укрзализныци» теперь можно купить билеты на международные рейсы Сегодня 14:28 — Личные финансы

В приложении «Укрзализныци» теперь можно купить билеты на международные рейсы

С 1 ноября 2022 года в приложении «Укрзализныци» можно купить билеты на международные рейсы.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци» в Telegram.

«В этот раз подготовили для вас такое важное обновление, что просто больше не можем держать это в себе: наконец-то в приложении можно купить билеты на международные рейсы», — сказано в сообщении.

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В приложении доступны билеты в Польшу (билеты на рейсы на Хелм, Перемышль и Варшаву можно приобрести уже сейчас) и Молдову (поезд № 351/352 Киев — Кишинев уже доступен).

Кроме того, теперь пассажир будет видеть все станции маршрута и информацию о том, сколько времени поезд будет стоять на остановках.

Напомним, «Укрзализныця» вернула горячие обеды в скоростные поезда категории Интерсити+.

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