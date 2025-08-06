Какие выплаты можно будет получать на «Дія.Карту» — Finance.ua

Какие выплаты можно будет получать на «Дія.Карту»
«Дія.Картка» ― это цифровой банковский продукт, который будет работать в интеграции с приложением «Дія». Инструмент позволяет получать целевые и нецелевые государственные выплаты.
Речь идет о виртуальной карте, однако в будущем банки смогут выпустить пластиковую. Валюта одна — украинская гривна.
Особенности цифрового продукта:
- получение всех социальных выплат в одном месте;
- распределение счетов для целевых и нецелевых выплат;
- отслеживание использования денег по назначению.
Этот инструмент уже тестировался в декабре 2024 года. Тогда на счет приходили только средства по программе «єКнига». Открыть «Дія.Карту» можно было в пяти банках. Перечень выплат и банковских учреждений-партнеров расширен.
Список выплат
На эту карту можно получать различные виды государственных выплат:
- пенсия;
- выплаты по безработице;
- социальное пособие;
- выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
- денежные выплаты от международных организаций;
- специализированные программы ― «єКнига», «єМалятко», «Пакет школьника», «Ветеранский спорт»
и т. п.;
- выплаты по военным облигациям.
Стоит отметить, что здесь указана специализированная программа, которая в ближайшее время заработает ― «Пакет школьника». Это помощь семьям, которые в 2025 году отправляют ребенка в первый класс. Сумма выплаты составляет 5 тыс. грн. на каждого первоклассника. Потратить деньги можно только на канцелярские принадлежности, детскую одежду и обувь.
Читайте больше деталей в нашей статье:
«Дія.Карта»: что изменится для украинцев после ее запуска
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