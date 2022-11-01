Болгария продлила программу размещения украинских беженцев на неограниченный срок — Finance.ua

Болгария продлила программу размещения украинских беженцев на неограниченный срок Сегодня 18:30 — Личные финансы

Министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев заявил, что правительство разрешило продлить действие программы по размещению украинских беженцев. Вместо гостиниц беженцев из Украины будут размещать на государственных объектах.

По словам министра, на переселение будет отведено 15 дней до середины ноября.

«Только Болгария и две страны — Кипр и Ирландия — предоставляют такую защиту (украинским беженцам — ред.) на неограниченный срок. С другой стороны, мы хотим убедиться, что зимой эти люди будут размещены в соответствующих местах и им не придется переезжать в суровые климатические условия», — сказал Демерджиев.

Напомним, в июне Болгария предложила украинским беженцам новую программу поддержки. Новая программа предусматривает 15 левов (около 240 грн) на человека в сутки за проживание и трехразовое питание. Правительство Болгарии предложило новую гуманитарную программу для вынужденно перемещенных людей из Украины. Для размещения беженцев будут использовать государственные гостевые дома и заведения, зарегистрированные в Национальном туристическом реестре.

Укрінформ По материалам:

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