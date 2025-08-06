Сколько абитуриентов получили рекомендации на бюджет — Finance.ua

Сколько абитуриентов получили рекомендации на бюджет Сегодня 20:20 — Личные финансы

Сколько абитуриентов получили рекомендации на бюджет

Рекомендации на зачисление на бюджет получили 65,5 тыс. поступающих на бакалавриат, магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического направления.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

«Рекомендации к зачислению — уже в электронных кабинетах абитуриентов! Алгоритм адресного размещения сработал — и сработал так, как и было задумано: по логике выставленных приоритетов и результатов абитуриентов. Это делает систему вступления более понятной, справедливой и честной. А еще — усиливает ответственность выбора», — написал Винницкий.

В этом году впервые алгоритм распределял не только на места государственного заказа, но и на контрактные.

В целом рекомендации получили 176 376 поступающих, из которых:

65 493 — на бюджет,

110 883 — на контракт.

Среди получивших бюджетное место: 61 178 человек — дневная форма обучения, а 4 315 — заочная форма.

По Квоте-1 рекомендации получили 4 060 человек (из них 728 — заочная форма), а по Квоте-2 — 4 960 человек (из них 129 — заочная форма).

«Итого — 13,5% всех рекомендованных на бюджет. Эта цифра тревожит, но о ней напишу отдельно завтра. Следует иметь в виду, что кроме „квотников“, еще есть и другие льготные категории студентов, которые будут претендовать на бюджетные места вне конкурса», — добавил замминистра.

60% из общего числа поступающих рекомендовано к вступлению по своему первому приоритету, а 86% - по одному из трех первых приоритетов.

«Напоминаю: если напротив одного из ваших заявлений появился статус «Рекомендовано» — это именно то заявление, по которому можно учиться. Для зачисления нужно выполнить соответствующие требования до 18:00 9 августа.

В 2023 году в Украине 78 680 абитуриентов получили рекомендации на бюджет, в 2024 году — 69 603 абитуриента.

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