Сколько абитуриентов получили рекомендации на бюджет — Finance.ua

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Сколько абитуриентов получили рекомендации на бюджет

Личные финансы
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Сколько абитуриентов получили рекомендации на бюджет
Сколько абитуриентов получили рекомендации на бюджет
Рекомендации на зачисление на бюджет получили 65,5 тыс. поступающих на бакалавриат, магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического направления.
Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.
«Рекомендации к зачислению — уже в электронных кабинетах абитуриентов! Алгоритм адресного размещения сработал — и сработал так, как и было задумано: по логике выставленных приоритетов и результатов абитуриентов. Это делает систему вступления более понятной, справедливой и честной. А еще — усиливает ответственность выбора», — написал Винницкий.
В этом году впервые алгоритм распределял не только на места государственного заказа, но и на контрактные.
В целом рекомендации получили 176 376 поступающих, из которых:
  • 65 493 — на бюджет,
  • 110 883 — на контракт.
Среди получивших бюджетное место: 61 178 человек — дневная форма обучения, а 4 315 — заочная форма.
По Квоте-1 рекомендации получили 4 060 человек (из них 728 — заочная форма), а по Квоте-2 — 4 960 человек (из них 129 — заочная форма).
«Итого — 13,5% всех рекомендованных на бюджет. Эта цифра тревожит, но о ней напишу отдельно завтра. Следует иметь в виду, что кроме „квотников“, еще есть и другие льготные категории студентов, которые будут претендовать на бюджетные места вне конкурса», — добавил замминистра.
60% из общего числа поступающих рекомендовано к вступлению по своему первому приоритету, а 86% - по одному из трех первых приоритетов.
«Напоминаю: если напротив одного из ваших заявлений появился статус «Рекомендовано» — это именно то заявление, по которому можно учиться. Для зачисления нужно выполнить соответствующие требования до 18:00 9 августа.
В 2023 году в Украине 78 680 абитуриентов получили рекомендации на бюджет, в 2024 году — 69 603 абитуриента.
По материалам:
Finance.ua
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