Сколько стоит отдых в Одессе в августе 2025 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько стоит отдых в Одессе в августе 2025 года

Личные финансы
1
Сколько стоит отдых в Одессе в августе 2025 года
Сколько стоит отдых в Одессе в августе 2025 года
Август традиционно остается пиковым месяцем туристического сезона в Одессе. Несмотря на военные риски, Одесса сохраняет статус одного из популярнейших направлений внутреннего туризма в Украине. Город на побережье Черного моря переживает значительное оживление — заполненные пляжи, активное движение в центральных районах и стабильный спрос на жилье свидетельствуют о высоком уровне туристической активности.
Именно в августе цены на проживание, питание и другие услуги обычно достигают максимума. Рассказываем, во сколько обойдется проживание и отдых у моря в пиковый сезон.
Об этом говорится в материале «Новости.LIVE».

Стоимость проживания

Самые дорогие варианты размещения — отели у моря с частными пляжами, бассейнами и ресторанами на крыше. Цена за двухместный номер стартует от 18 000−19 000 грн, улучшенные с панорамными видами — от 25 000 грн, а президентские люксы — примерно 50 000 грн за ночь.
Бюджетные отели, расположенные вдали от центра и моря, предлагают номера от 700 грн за ночь. Люкс в таком сегменте можно снять примерно за 2 000 грн, чаще всего в стоимость включен завтрак.
Аренда квартир — альтернатива для тех, кто хочет уюта и больше пространства. Апартаменты в Аркадии, вблизи клубов и пляжей, стоят около 10 000 грн за ночь. Просторная квартира с видом на море включает в себя несколько спален, террасу, кухню и Wi-Fi. Более экономный вариант — студия в спальном районе площадью 30 м² с базовыми удобствами — обойдется от 1 000 грн.

Читайте также: Отпуск в Украине летом: интересные варианты для бюджетных путешествий

Самый дешевый формат — хостелы. Кровать в общей комнате можно найти за 400−600 грн., а отдельный небольшой номер — за 800−1 000 грн. В хостелах обычно есть общая кухня, зона отдыха и стиральные машины.

Отдых на пляже

Самый дорогой отдых — на пляже «Ибица» в Аркадии. В будние дни шезлонг у моря стоит 500 грн, у бассейна — 800 грн, кровать на двоих — 1 900 грн. В выходные цены растут: шезлонг — до 1 200 грн, кровать — до 3 500 грн, VIP-зоны — до 6 000 грн.
Более доступный пляж «Кораблик» предлагает шезлонги за 300 грн, лаундж — за 500 грн, кровати на двоих — 600 грн. Здесь также есть детская площадка и зоны для обеда. Полотенце — 100 грн.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems