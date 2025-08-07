Сколько стоит отдых в Одессе в августе 2025 года — Finance.ua

Сколько стоит отдых в Одессе в августе 2025 года Сегодня 07:04 — Личные финансы

Сколько стоит отдых в Одессе в августе 2025 года

Август традиционно остается пиковым месяцем туристического сезона в Одессе. Несмотря на военные риски, Одесса сохраняет статус одного из популярнейших направлений внутреннего туризма в Украине. Город на побережье Черного моря переживает значительное оживление — заполненные пляжи, активное движение в центральных районах и стабильный спрос на жилье свидетельствуют о высоком уровне туристической активности.

Именно в августе цены на проживание, питание и другие услуги обычно достигают максимума. Рассказываем, во сколько обойдется проживание и отдых у моря в пиковый сезон.

Стоимость проживания

Самые дорогие варианты размещения — отели у моря с частными пляжами, бассейнами и ресторанами на крыше. Цена за двухместный номер стартует от 18 000−19 000 грн, улучшенные с панорамными видами — от 25 000 грн, а президентские люксы — примерно 50 000 грн за ночь.

Бюджетные отели, расположенные вдали от центра и моря, предлагают номера от 700 грн за ночь. Люкс в таком сегменте можно снять примерно за 2 000 грн, чаще всего в стоимость включен завтрак.

Аренда квартир — альтернатива для тех, кто хочет уюта и больше пространства. Апартаменты в Аркадии, вблизи клубов и пляжей, стоят около 10 000 грн за ночь. Просторная квартира с видом на море включает в себя несколько спален, террасу, кухню и Wi-Fi. Более экономный вариант — студия в спальном районе площадью 30 м² с базовыми удобствами — обойдется от 1 000 грн.

Самый дешевый формат — хостелы. Кровать в общей комнате можно найти за 400−600 грн., а отдельный небольшой номер — за 800−1 000 грн. В хостелах обычно есть общая кухня, зона отдыха и стиральные машины.

Отдых на пляже

Самый дорогой отдых — на пляже «Ибица» в Аркадии. В будние дни шезлонг у моря стоит 500 грн, у бассейна — 800 грн, кровать на двоих — 1 900 грн. В выходные цены растут: шезлонг — до 1 200 грн, кровать — до 3 500 грн, VIP-зоны — до 6 000 грн.

Более доступный пляж «Кораблик» предлагает шезлонги за 300 грн, лаундж — за 500 грн, кровати на двоих — 600 грн. Здесь также есть детская площадка и зоны для обеда. Полотенце — 100 грн.

