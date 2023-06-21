В приложении «Киев Цифровой» запустили э-карту для оплаты проезда — Finance.ua

В приложении «Киев Цифровой» запустили э-карту для оплаты проезда
В городском приложении Киев Цифровой запустили цифровую карту для оплаты проезда смартфоном.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
Сейчас обновленная версия с цифровой картой доступна более широкой аудитории.
Цифровая карта интегрируется с автоматической системой оплаты проезда и создана для пользователей, не желающих носить с собой пластик.
Читайте также
Теперь в разделе «Транспортная карта» в приложении можно как добавить пластиковую карту, так и приобрести цифровую.
Чтобы приобрести цифровую карту, нужно:
- Выбрать «Цифровая карта» → «Приобрести».
- Выбрать банковскую карту в Apple или Google Wallet, чтобы привязать к ней цифровую карту.
- Оплатить цифровую карту через Apple или Google Pay.
Стоимость цифровой карты — 40 гривен. После оплаты цифровая карта автоматически привязывается к банковской карте в Wallet и к устройству — только с них будет производиться оплата проезда.
Читайте также
В приложении можно пополнить цифровую карту поездками и создавать QR билеты из поездок, приобрести проездной и следить за историей оплат.
Чтобы оплатить проезд в наземном транспорте, нужно:
- Приложить к валидатору устройство, с которого приобрели цифровую карту.
- Дождаться подтверждения оплаты на валидаторе — с цифровой карты спишется поездка.
- Если на цифровой карте нет поездок, спишутся 8 грн за проезд с банковской карты.
Цифровая карта действует в троллейбусах, автобусах, трамваях и на фуникулере. Однако не действует в электричке, поскольку не содержит кошелька.
Чтобы оплатить проезд в метро, нужно:
- Выбрать цифровую карту в приложении и нажать кнопку «Создать QR-билет».
- Сканировать QR-билет на валидаторе. С цифровой карты спишется поездка.
Если не воспользоваться созданным QR-билетом до полуночи, поездка вернется на карту. Оплата цифровой картой через Apple Pay и Google Pay в метро не действует.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Поделиться новостью