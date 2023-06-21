В приложении «Киев Цифровой» запустили э-карту для оплаты проезда — Finance.ua

В приложении «Киев Цифровой» запустили э-карту для оплаты проезда Сегодня 17:21 — Личные финансы

В приложении «Киев Цифровой» запустили э-карту для оплаты проезда

В городском приложении Киев Цифровой запустили цифровую карту для оплаты проезда смартфоном.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Команда К П «ГИОЦ» добавила в городское приложение «Киев Цифровой» возможность приобрести транспортную карту для бесконтактной оплаты проезда на валидаторах. После приобретения цифровая карта привязывается к Apple или Google Wallet. Релиз этого сервиса команда КП «ГИОЦ» осуществляет поэтапно. Сначала стартовую версию открыли для 10% пользователей Android и 1% пользователей iOS, чтобы наблюдать за отзывами и оперативно вносить усовершенствования", — говорится в сообщении.

Сейчас обновленная версия с цифровой картой доступна более широкой аудитории.

Цифровая карта интегрируется с автоматической системой оплаты проезда и создана для пользователей, не желающих носить с собой пластик.

Теперь в разделе «Транспортная карта» в приложении можно как добавить пластиковую карту, так и приобрести цифровую.

Чтобы приобрести цифровую карту, нужно:

Выбрать «Цифровая карта» → «Приобрести».

Выбрать банковскую карту в Apple или Google Wallet, чтобы привязать к ней цифровую карту.

Оплатить цифровую карту через Apple или Google Pay.

Стоимость цифровой карты — 40 гривен. После оплаты цифровая карта автоматически привязывается к банковской карте в Wallet и к устройству — только с них будет производиться оплата проезда.

В приложении можно пополнить цифровую карту поездками и создавать QR билеты из поездок, приобрести проездной и следить за историей оплат.

Чтобы оплатить проезд в наземном транспорте, нужно:

Приложить к валидатору устройство, с которого приобрели цифровую карту. Дождаться подтверждения оплаты на валидаторе — с цифровой карты спишется поездка. Если на цифровой карте нет поездок, спишутся 8 грн за проезд с банковской карты.

Цифровая карта действует в троллейбусах, автобусах, трамваях и на фуникулере. Однако не действует в электричке, поскольку не содержит кошелька.

Чтобы оплатить проезд в метро, ​​нужно:

Выбрать цифровую карту в приложении и нажать кнопку «Создать QR-билет». Сканировать QR-билет на валидаторе. С цифровой карты спишется поездка.

Если не воспользоваться созданным QR-билетом до полуночи, поездка вернется на карту. Оплата цифровой картой через Apple Pay и Google Pay в метро не действует.

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