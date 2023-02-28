В «Киев Цифровой» добавили возможность превращать поездки с транспортной карты в QR-билеты — Finance.ua

В «Киев Цифровой» добавили возможность превращать поездки с транспортной карты в QR-билеты
В городское приложение «Киев Цифровой» добавили возможность превращать поездки с транспортной карты в QR-билеты.
Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.
Как создать QR-билет с поездки:
- выбрать транспортную карту в приложении;
- нажать «Создать QR-билет».
Билет с поездки появится в общем списке QR билетов.
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«Созданный билет будет действителен до полуночи. Если не воспользоваться им, билет исчезнет, а поездка вернется на транспортную карту. Каждый пользователь может создать до 10 QR-билетов из поездок в день», — говорится в сообщении.
QR-билеты, созданные с поездок, нужно сканировать на валидаторе так же, как и обычные. Отличие в том, что после оплаты проезда списывается поездка с транспортной карты. Чтобы проверить оплату, контроллер будет сканировать QR-билет считывающим устройством.
Напомним, Киев планирует создать электронный проездной билет.
«В этом году у нас запланировано внедрение электронной карты, которая будет мультиинструментом и обеспечит использование смартфонов в качестве проездных билетов. Это можно делать сейчас с помощью Google Pay банковской картой для разовых поездок. В будущем уже будет цифровая трансформация, и мы откажемся от пластика», — сообщал Петр Оленич.
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