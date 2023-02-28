В «Киев Цифровой» добавили возможность превращать поездки с транспортной карты в QR-билеты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В «Киев Цифровой» добавили возможность превращать поездки с транспортной карты в QR-билеты

Личные финансы
26
В «Киев Цифровой» добавили возможность превращать поездки с транспортной карты в QR-билеты
В «Киев Цифровой» добавили возможность превращать поездки с транспортной карты в QR-билеты
В городское приложение «Киев Цифровой» добавили возможность превращать поездки с транспортной карты в QR-билеты.
Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.
Как создать QR-билет с поездки:
  • выбрать транспортную карту в приложении;
  • нажать «Создать QR-билет».
Билет с поездки появится в общем списке QR билетов.

Читайте иакже: Новые правила на рынке пассажирских перевозок

«Созданный билет будет действителен до полуночи. Если не воспользоваться им, билет исчезнет, а поездка вернется на транспортную карту. Каждый пользователь может создать до 10 QR-билетов из поездок в день», — говорится в сообщении.
QR-билеты, созданные с поездок, нужно сканировать на валидаторе так же, как и обычные. Отличие в том, что после оплаты проезда списывается поездка с транспортной карты. Чтобы проверить оплату, контроллер будет сканировать QR-билет считывающим устройством.
Напомним, Киев планирует создать электронный проездной билет.
«В этом году у нас запланировано внедрение электронной карты, которая будет мультиинструментом и обеспечит использование смартфонов в качестве проездных билетов. Это можно делать сейчас с помощью Google Pay банковской картой для разовых поездок. В будущем уже будет цифровая трансформация, и мы откажемся от пластика», — сообщал Петр Оленич.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.