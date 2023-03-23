Киевляне теперь могут приобрести QR-билет на кольцевую электричку через «Киев Цифровой» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Киевляне теперь могут приобрести QR-билет на кольцевую электричку через «Киев Цифровой»

Личные финансы
21
Киевляне теперь могут приобрести QR-билет на кольцевую электричку через «Киев Цифровой»
Киевляне теперь могут приобрести QR-билет на кольцевую электричку через «Киев Цифровой»
Теперь пользователям городского приложения «Киев Цифровой» доступен новый способ оплаты проезда в городской электричке — QR-билеты.
Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.
QR билеты на электричку сканируются на валидаторе так же, как в метро и наземном транспорте.
Как купить QR-билет на электричку:
  1. Выбрать сервис «QR-билеты» → «Кольцевая электричка».
  2. Выбрать количество билетов и способ оплаты.
  3. Произвести оплату с банковской карты, Apple Pay или Google Pay.
QR-билет на электричку однодневный, поэтому воспользоваться им можно только в день приобретения. Билет бездействует в других типах общественного транспорта. Стоимость билета — 15 грн.
Напоминаем, что в приложении «Киев Цифровой» можно пополнить кошелек транспортной карты на 15 грн, чтобы оплатить проезд в электричке транспортной картой.
В новой версии приложения «Киев Цифровой» также усовершенствовали сервис «Движение транспорта» — добавили станции метро. Пользователи имеют возможность:
  • находить все станции метро в поиске или на карте;
  • посмотреть график работы каждой станции;
  • узнать о пересадках на другие линии метро и наземный транспорт;
  • посмотреть и сохранить схему метро;
  • сохранять станции в избранные, чтобы они были в быстром доступе.
Сервис «Движение транспорта» работает в бета-версии и продолжает совершенствоваться по отзывам пользователей.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь! 🧐

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.