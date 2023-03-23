Киевляне теперь могут приобрести QR-билет на кольцевую электричку через «Киев Цифровой» — Finance.ua

Киевляне теперь могут приобрести QR-билет на кольцевую электричку через «Киев Цифровой»
Теперь пользователям городского приложения «Киев Цифровой» доступен новый способ оплаты проезда в городской электричке — QR-билеты.
Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.
QR билеты на электричку сканируются на валидаторе так же, как в метро и наземном транспорте.
Как купить QR-билет на электричку:
- Выбрать сервис «QR-билеты» → «Кольцевая электричка».
- Выбрать количество билетов и способ оплаты.
- Произвести оплату с банковской карты, Apple Pay или Google Pay.
QR-билет на электричку однодневный, поэтому воспользоваться им можно только в день приобретения. Билет бездействует в других типах общественного транспорта. Стоимость билета — 15 грн.
Напоминаем, что в приложении «Киев Цифровой» можно пополнить кошелек транспортной карты на 15 грн, чтобы оплатить проезд в электричке транспортной картой.
В новой версии приложения «Киев Цифровой» также усовершенствовали сервис «Движение транспорта» — добавили станции метро. Пользователи имеют возможность:
- находить все станции метро в поиске или на карте;
- посмотреть график работы каждой станции;
- узнать о пересадках на другие линии метро и наземный транспорт;
- посмотреть и сохранить схему метро;
- сохранять станции в избранные, чтобы они были в быстром доступе.
Сервис «Движение транспорта» работает в бета-версии и продолжает совершенствоваться по отзывам пользователей.
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