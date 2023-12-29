В приложении «Дія» временно не будут работать услуги для водителей — Finance.ua
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В приложении «Дія» временно не будут работать услуги для водителей

Личные финансы
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В приложении «Дія» временно не будут работать услуги для водителей
В приложении «Дія» временно не будут работать услуги для водителей
В государственном приложении «Дія» временно не будут работать услуги замены водительского удостоверения и перерегистрации автомобилей.
Как сообщает пресс-служба «Дія», это связано с заменой тарифов на административные услуги для водителей с 1 января 2024 года.
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«С нового года повышается стоимость админуслуг для водителей — такое решение приняло правительство. Сервисному центру МВД нужно время, чтобы внести изменения. Поэтому связанные с ними услуги в „Дія“ будут временно недоступны, а именно — замена водительского удостоверения и перерегистрация авто» , — говорится в сообщении.
Отмечается, что уже через несколько дней водители снова смогут получать услуги в несколько кликов.
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В пресс-службе призвали пользователей заранее спланировать замену водительских документов, а также покупку или продажу авто.
Напомним, 19 декабря 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в приложении «Дія» заработает услуга купли-продажи авто за 15 минут. Можно будет купить или продать автомобиль через смартфон, а также получить новый техпаспорт и номера.

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По материалам:
УНІАН
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