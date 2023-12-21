В «Дії» начали тестировать услугу єПідприємець — Finance.ua

В «Дії» начали тестировать услугу єПідприємець Сегодня 14:30 — Личные финансы

В «Дії» начали тестировать услугу єПідприємець

Министерство цифровой трансформации начинает бета-тестирование комплексной услуги єПідприємець в «Дії».

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«В ближайшее время в приложении Дія появится комплексная услуга для бизнеса — єПідприємець. Благодаря ему по одному заявлению можно будет получить все сервисы, необходимые для запуска или развития собственного дела. Так что открыть бизнес можно будет проще и быстрее. Присоединяйтесь к бета-тесту, чтобы первыми опробовать удобный сервис», — говорится в сообщении.

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Присоединиться к тестированию можно по ссылке

Раньше, чтобы запустить бизнес, нужно было ходить по госучреждениям и собирать разрешения. Весь процесс занимал около полутора месяцев.

«Теперь достаточно будет заполнить заявление на портале Дія за 20 минут даже не выходя из дома», — отмечает Минцифры.

є-Підприємець объединяет 8 услуг, необходимых для открытия или развития собственного дела:

государственная регистрация ФЛП;

государственная регистрация изменений в ФЛП;

регистрация противопожарной декларации;

государственная регистрация мощности;

предоставление информации о вакансиях;

регистрация плательщиком единого налога;

регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость;

открытие банковского счета

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Воспользоваться услугой є-Підприємець смогут не только вновь созданные ФЛП, но и существующие бизнесы. Например, чтобы открыть новое заведение или точку продаж.

Присоединяйтесь к бета-тесту, если вы:

совершеннолетний гражданин Украины;

хотите начать свой бизнес или являетесь ФЛП и желаете расширить свое дело или изменить направление деятельности.

Напомним, во время Diia Summit 2023 объявили , что Эквадор запустит собственное приложение на базе украинской «Дії». Переговоры о сотрудничестве ведутся с 10 странами.

С 20 декабря продать или приобрести автомобиль можно в несколько кликов без лишних проверок и посредников. В приложении «Дія» заработала одна из самых ожидаемых услуг для водителей — перерегистрация авто онлайн.

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