В «Дії» начали тестировать услугу єПідприємець — Finance.ua

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В «Дії» начали тестировать услугу єПідприємець

Личные финансы
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В «Дії» начали тестировать услугу єПідприємець
В «Дії» начали тестировать услугу єПідприємець
Министерство цифровой трансформации начинает бета-тестирование комплексной услуги єПідприємець в «Дії».
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«В ближайшее время в приложении Дія появится комплексная услуга для бизнеса — єПідприємець. Благодаря ему по одному заявлению можно будет получить все сервисы, необходимые для запуска или развития собственного дела. Так что открыть бизнес можно будет проще и быстрее. Присоединяйтесь к бета-тесту, чтобы первыми опробовать удобный сервис», — говорится в сообщении.
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Присоединиться к тестированию можно по ссылке.
Раньше, чтобы запустить бизнес, нужно было ходить по госучреждениям и собирать разрешения. Весь процесс занимал около полутора месяцев.
«Теперь достаточно будет заполнить заявление на портале Дія за 20 минут даже не выходя из дома», — отмечает Минцифры.
є-Підприємець объединяет 8 услуг, необходимых для открытия или развития собственного дела:
  • государственная регистрация ФЛП;
  • государственная регистрация изменений в ФЛП;
  • регистрация противопожарной декларации;
  • государственная регистрация мощности;
  • предоставление информации о вакансиях;
  • регистрация плательщиком единого налога;
  • регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость;
  • открытие банковского счета
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Воспользоваться услугой є-Підприємець смогут не только вновь созданные ФЛП, но и существующие бизнесы. Например, чтобы открыть новое заведение или точку продаж.
Присоединяйтесь к бета-тесту, если вы:
  • совершеннолетний гражданин Украины;
  • хотите начать свой бизнес или являетесь ФЛП и желаете расширить свое дело или изменить направление деятельности.
Напомним, во время Diia Summit 2023 объявили, что Эквадор запустит собственное приложение на базе украинской «Дії». Переговоры о сотрудничестве ведутся с 10 странами.
С 20 декабря продать или приобрести автомобиль можно в несколько кликов без лишних проверок и посредников. В приложении «Дія» заработала одна из самых ожидаемых услуг для водителей — перерегистрация авто онлайн.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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