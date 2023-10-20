В приложении «Дія» появилась карта пунктов несокрушимости — Finance.ua

В приложении «Дія» появилась карта пунктов несокрушимости Сегодня 12:31

В приложении «Дія» появилась карта пунктов несокрушимости

Сегодня для украинцев заработала новая услуга. В «Дія» теперь можно найти ближайший Пункт несгибаемости.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кроме того, в «Дія» можно посмотреть график работы и удобства, проложить маршрут. Это позволит людям, в случае необходимости, получить доступ к свету, теплу, воде или интернету.

Важно, что карту можно загрузить, и она будет доступна даже офлайн, если исчезнет электроэнергия и связь.

Услуга заработала для всех областей, кроме Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской из соображений безопасности.

Как найти карту в «Дія»

Зайдите в «Дія» 👉🏻 нажмите Услуги — Пункты несокрушимости 👉🏻 выберите область и загрузите карту, перейдите к карте и предоставите доступ к своей геолокации. «Дія» покажет Пункты несокрушимости в радиусе 1,5 км. Если вы не хотите делиться своим расположением, можете найти пункты вручную.

Если у вас в «Дія» еще нет этой карты, попробуйте обновить приложение сейчас или немного позже, если обновление еще недоступно. Постепенно услуга станет доступна всем пользователям.

Напомним, столичные власти потратили почти 50 миллионов гривен из резервного фонда бюджета Киева на обустройство «пунктов несокрушимости» в городе.

Всего с момента открытия эти пункты посетили около 36 тысяч человек.

Согласно перечню пунктов обогрева, определенных протоколом Совета обороны Киева, в столице запланировано использование 1012 «пунктов несокрушимости».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.