На украинских вокзалах начали работать «Пункты несокрушимости» — Finance.ua

На украинских вокзалах начали работать «Пункты несокрушимости» Сегодня 11:47 — Казна и Политика

На украинских вокзалах начали работать «Пункты несокрушимости»

На 96 железнодорожных вокзалах по всей Украине заработали «Пункты несокрушимости».

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

«Мы заранее начали подготовку к зиме и уже с октября поэтапно открываем наши „Пункты несокрушимости“ на вокзалах. Здесь есть все самое необходимое, что может пригодиться во время блекаута. Также в населенные пункты, где это потребуется, готов выехать на помощь Food train, который мы создали вместе с Фондом Говарда Баффета, и обеспечить жителей теплой едой», — отметил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Лященко.

Такие пункты работают в Херсоне, Николаеве, Краматорске, Славянске, Киеве, Львове и других населенных пунктах, фактически на всех вокзалах страны.

На территории «Пунктов несокрушимости» люди могут воспользоваться интернетом, подключение к которому осуществляется через Starlink. Также эти пункты снабжены резервным электропитанием.

Напомним, Кабинет Министров принял постановление о запуске в приложении «Дія» информационного сервиса о Пунктах несокрушимости.

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