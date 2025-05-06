В приложении «Армия+» появятся еще пять рапортов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В приложении «Армия+» появятся еще пять рапортов

Личные финансы
15
В приложении «Армия+» появятся еще пять рапортов
В приложении «Армия+» появятся еще пять рапортов
В приложении Армия+ появились пять новых рапортов, которые касаются справок, выписок, отпуска, а также возвращения на службу из отпуска, командировки или лечения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Постепенно продолжаем покрывать запросы военных, которые можно получить благодаря рапорту. Например, на этот раз реализовали рапорт на возвращение в часть после отпуска, командировку или лечение. Также добавили рапорты на справки и выписки, благодаря которым можно получить социальные гарантии вроде бесплатного проезда в транспорте или скидку на оплату коммунальных услуг", — отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Среди новых рапортов:

  • Получение справки об участии в боевых действиях;
  • Получение выписки из приказа;
  • Получение выписки из послужного списка;
  • Отпуск по уходу за ребенком (до 3 лет);
  • Возвращение из отпуска, командировки или лечения.

Рапорты подаются за несколько минут

«У них есть исчерпывающие инфосправки, которые дают лаконичные и понятные советы и объяснения, какие документы могут потребоваться при подаче рапорта», — отмечают в министерстве.
Сами рапорты созданы с четким алгоритмом подачи, а у каждого шага есть подсказки, которые помогут отправить его командиру без ошибок.
Читайте также
«Все рапорты на получение тех или иных документов для удобства теперь собраны в одном разделе. Они доступны в новой версии, которую можно скачать из App Store или Play Market», — говорится в сообщении Минобороны.
Напомним, ранее в приложении Армия+ появились шесть новых рапортов об увольнении с военной службы по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems