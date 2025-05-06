В приложении «Армия+» появятся еще пять рапортов — Finance.ua

В приложении «Армия+» появятся еще пять рапортов Сегодня 16:13 — Личные финансы

В приложении «Армия+» появятся еще пять рапортов

В приложении Армия+ появились пять новых рапортов, которые касаются справок, выписок, отпуска, а также возвращения на службу из отпуска, командировки или лечения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Постепенно продолжаем покрывать запросы военных, которые можно получить благодаря рапорту. Например, на этот раз реализовали рапорт на возвращение в часть после отпуска, командировку или лечение. Также добавили рапорты на справки и выписки, благодаря которым можно получить социальные гарантии вроде бесплатного проезда в транспорте или скидку на оплату коммунальных услуг", — отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Среди новых рапортов:

Получение справки об участии в боевых действиях;

Получение выписки из приказа;

Получение выписки из послужного списка;

Отпуск по уходу за ребенком (до 3 лет);

Возвращение из отпуска, командировки или лечения.

Рапорты подаются за несколько минут

«У них есть исчерпывающие инфосправки, которые дают лаконичные и понятные советы и объяснения, какие документы могут потребоваться при подаче рапорта», — отмечают в министерстве.

Сами рапорты созданы с четким алгоритмом подачи, а у каждого шага есть подсказки, которые помогут отправить его командиру без ошибок.

«Все рапорты на получение тех или иных документов для удобства теперь собраны в одном разделе. Они доступны в новой версии, которую можно скачать из App Store или Play Market», — говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, ранее в приложении Армия+ появились шесть новых рапортов об увольнении с военной службы по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья.

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