В приложении «Армия+» появятся еще пять рапортов — Finance.ua

В приложении «Армия+» появятся еще пять рапортов
В приложении Армия+ появились пять новых рапортов, которые касаются справок, выписок, отпуска, а также возвращения на службу из отпуска, командировки или лечения.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Постепенно продолжаем покрывать запросы военных, которые можно получить благодаря рапорту. Например, на этот раз реализовали рапорт на возвращение в часть после отпуска, командировку или лечение. Также добавили рапорты на справки и выписки, благодаря которым можно получить социальные гарантии вроде бесплатного проезда в транспорте или скидку на оплату коммунальных услуг", — отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.
Среди новых рапортов:
- Получение справки об участии в боевых действиях;
- Получение выписки из приказа;
- Получение выписки из послужного списка;
- Отпуск по уходу за ребенком (до 3 лет);
- Возвращение из отпуска, командировки или лечения.
Рапорты подаются за несколько минут
«У них есть исчерпывающие инфосправки, которые дают лаконичные и понятные советы и объяснения, какие документы могут потребоваться при подаче рапорта», — отмечают в министерстве.
Сами рапорты созданы с четким алгоритмом подачи, а у каждого шага есть подсказки, которые помогут отправить его командиру без ошибок.
«Все рапорты на получение тех или иных документов для удобства теперь собраны в одном разделе. Они доступны в новой версии, которую можно скачать из App Store или Play Market», — говорится в сообщении Минобороны.
Напомним, ранее в приложении Армия+ появились шесть новых рапортов об увольнении с военной службы по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья.
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