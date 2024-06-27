В правительстве планируют упростить процедуру возмещения за утраченное жилье на ВОТ — Finance.ua

В правительстве планируют упростить процедуру возмещения за утраченное жилье на ВОТ Сегодня 16:14 — Личные финансы

В правительстве планируют упростить процедуру возмещения за утраченное жилье на ВОТ

Министерство юстиции, Госгеокадастр и другие ответственные ведомства работают над упрощением процедуры подтверждения права собственности на временно захваченных россиянами территориях, чтобы граждане могли получить возмещение за утраченное жилье.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Возмещение за утраченное жилье

У многих переселенцев, выехавших из временной оккупации на подконтрольную правительству территорию, осталась на ВОТ недвижимость. Среди них есть и те, чье жилье на ВТО было уничтожено в результате боевых действий.

В будущем переселенцы, имущество которых на ВОТ было уничтожено, могут претендовать на возмещение за утраченное жилье на средства будущих репараций, которые рф должна выплатить за все разрушения и преступления.

В чем проблема

Чтобы получить возмещение, нужно внести сведения о таком жилье в Реестр убытков. Однако процедура может усложниться, если переселенцы не могут должным образом подтвердить право собственности на свою недвижимость на ВОТ из-за утраты правоустанавливающих документов или по другим причинам.

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В частности, проблема заключается в том, что подтверждение права собственности на имущество, которое осталось на ВОТ, делается невозможным из-за отсутствия доступа к документам местных БТИ в общинах на территориях, находящихся во временной оккупации.

Как планируют решить проблему

Министерству юстиции, Госгеокадастру и другим ответственным ведомствам поручили разработать механизмы, позволяющие упростить регистрацию права собственности на имущество, расположенное на ВОТ. Это позволит ВПЛ восстановить правоустанавливающие документы и внести сведения о разрушенном жилье на ВОТ в Реестр ущерба.

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