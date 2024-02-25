В правительстве назвали сумму, необходимую для восстановления Одесщины (инфографика) — Finance.ua

В правительстве назвали сумму, необходимую для восстановления Одесщины (инфографика)
От агрессии россии продолжает страдать Одесская область. Для того чтобы восстановить инфраструктуру Одесщины, необходимо от 1 до 5 млрд долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
Правительство Украины вместе с Группой Всемирного банка, Европейской Комиссией и ООН опубликовало отчет об обновленной совместной оценке убытков и потребностей, возникших вследствие враждебных действий рф.
По наименьшим расчетам, из-за преимущественно ракетных ударов и атак беспилотников разрушили и повредили около 1747 объектов гражданской инфраструктуры:
- объекты предпринимательской деятельности и коммерческо-производственного назначения — 313;
- водные угодья/экосистема — 73;
- здания жилищно-бытового назначения — 720;
- объекты культурно-развлекательного заведения — 26;
- здания образовательно-воспитательного учреждения — 68;
- здания государственного учреждения — 17;
- здания лечебно-оздоровительного учреждения — 9;
- объекты транспортной инфраструктуры — 38;
- хозяйственные угодья, леса — 12;
- здания культового назначения — 6;
- объекты инфраструктуры жизнеобеспечения — 76;
- исторические памятники -10;
- общественная организация — 2;
- мосты — 7;
- транспортные средства (автомобиль, судно) -367.
На восстановление Одесской области вместе с Ровенской, Сумской и Днепропетровской необходимо от 1 до 5 миллиардов на каждую.
Напомним, по оценкам ЮНЕСКО, украинский культурный и туристический секторы потеряли более 19 миллиардов долларов дохода во время полномасштабной войны с россией. Агентство заявило, что боевые действия повредили 341 культурный объект по всей Украине, в том числе в Киеве, Львове и Одессе.
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