В правительстве назвали сумму, необходимую для восстановления Одесщины (инфографика) — Finance.ua
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В правительстве назвали сумму, необходимую для восстановления Одесщины (инфографика)

Казна и Политика
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От агрессии россии продолжает страдать Одесская область. Для того чтобы восстановить инфраструктуру Одесщины, необходимо от 1 до 5 млрд долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
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Правительство Украины вместе с Группой Всемирного банка, Европейской Комиссией и ООН опубликовало отчет об обновленной совместной оценке убытков и потребностей, возникших вследствие враждебных действий рф.
Инфографика: Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины
Инфографика: Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины
По наименьшим расчетам, из-за преимущественно ракетных ударов и атак беспилотников разрушили и повредили около 1747 объектов гражданской инфраструктуры:
  • объекты предпринимательской деятельности и коммерческо-производственного назначения — 313;
  • водные угодья/экосистема — 73;
  • здания жилищно-бытового назначения — 720;
  • объекты культурно-развлекательного заведения — 26;
  • здания образовательно-воспитательного учреждения — 68;
  • здания государственного учреждения — 17;
  • здания лечебно-оздоровительного учреждения — 9;
  • объекты транспортной инфраструктуры — 38;
  • хозяйственные угодья, леса — 12;
  • здания культового назначения — 6;
  • объекты инфраструктуры жизнеобеспечения — 76;
  • исторические памятники -10;
  • общественная организация — 2;
  • мосты — 7;
  • транспортные средства (автомобиль, судно) -367.
На восстановление Одесской области вместе с Ровенской, Сумской и Днепропетровской необходимо от 1 до 5 миллиардов на каждую.
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Напомним, по оценкам ЮНЕСКО, украинский культурный и туристический секторы потеряли более 19 миллиардов долларов дохода во время полномасштабной войны с россией. Агентство заявило, что боевые действия повредили 341 культурный объект по всей Украине, в том числе в Киеве, Львове и Одессе.
По материалам:
Novyny.live
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