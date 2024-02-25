В правительстве назвали сумму, необходимую для восстановления Одесщины (инфографика) — Finance.ua

В правительстве назвали сумму, необходимую для восстановления Одесщины (инфографика) Сегодня 06:23 — Казна и Политика

От агрессии россии продолжает страдать Одесская область. Для того чтобы восстановить инфраструктуру Одесщины, необходимо от 1 до 5 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

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Правительство Украины вместе с Группой Всемирного банка, Европейской Комиссией и ООН опубликовало отчет об обновленной совместной оценке убытков и потребностей, возникших вследствие враждебных действий рф.

Инфографика: Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины

По наименьшим расчетам, из-за преимущественно ракетных ударов и атак беспилотников разрушили и повредили около 1747 объектов гражданской инфраструктуры:

объекты предпринимательской деятельности и коммерческо-производственного назначения — 313;

водные угодья/экосистема — 73;

здания жилищно-бытового назначения — 720;

объекты культурно-развлекательного заведения — 26;

здания образовательно-воспитательного учреждения — 68;

здания государственного учреждения — 17;

здания лечебно-оздоровительного учреждения — 9;

объекты транспортной инфраструктуры — 38;

хозяйственные угодья, леса — 12;

здания культового назначения — 6;

объекты инфраструктуры жизнеобеспечения — 76;

исторические памятники -10;

общественная организация — 2;

мосты — 7;

транспортные средства (автомобиль, судно) -367.

На восстановление Одесской области вместе с Ровенской, Сумской и Днепропетровской необходимо от 1 до 5 миллиардов на каждую.

Напомним, по оценкам ЮНЕСКО, украинский культурный и туристический секторы потеряли более 19 миллиардов долларов дохода во время полномасштабной войны с россией. Агентство заявило, что боевые действия повредили 341 культурный объект по всей Украине, в том числе в Киеве, Львове и Одессе.

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