В правительстве Италии согласились поддержать санкции против российского сжиженного природного газа — Finance.ua

В правительстве Италии согласились поддержать санкции против российского сжиженного природного газа Сегодня 19:14 — Энергетика

В правительстве Италии согласились поддержать санкции против российского сжиженного природного газа

В правительстве Италии заявили, что страна отказалась от российского природного газа, поэтому готова поддержать предложенные ЕС санкции.

Об этом сообщил министр энергетики Италии Джильберто Пикетто-Фраттин.

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В момент полномасштабного вторжения в Украину Италия была одной из самых зависимых от российского газа стран. В прошлом году поставки из страны-оккупанта составляли менее 5% от общего объема импорта по сравнению с 43% в 2020 году.

Министр подчеркнул, что Италия может полностью обойтись без этих поставок, ведь имеет достаточные запасы газа.

«У Италии нет причин выступать против процесса введения новых санкций в отношении российского СПГ», — подчеркнул Пикетто-Фратин.

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Напомним, в Финляндии планируется запретить импорт российского сжиженного газа. Ожидается, что запрет заработает на национальном уровне, поскольку в Евросоюзе пока не готовы к такому шагу.

россия за 2023 год заработала дополнительно около 1 миллиарда евро после того, как крупнейшая частная нефтяная компания рф «Лукойл» воспользовалась лазейками в санкционных правилах ЕС с помощью Болгарии.

Слово і Діло По материалам:

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