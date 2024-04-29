В правительстве Италии согласились поддержать санкции против российского сжиженного природного газа — Finance.ua
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В правительстве Италии согласились поддержать санкции против российского сжиженного природного газа

Энергетика
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В правительстве Италии согласились поддержать санкции против российского сжиженного природного газа
В правительстве Италии согласились поддержать санкции против российского сжиженного природного газа
В правительстве Италии заявили, что страна отказалась от российского природного газа, поэтому готова поддержать предложенные ЕС санкции.
Об этом сообщил министр энергетики Италии Джильберто Пикетто-Фраттин.
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В момент полномасштабного вторжения в Украину Италия была одной из самых зависимых от российского газа стран. В прошлом году поставки из страны-оккупанта составляли менее 5% от общего объема импорта по сравнению с 43% в 2020 году.
Министр подчеркнул, что Италия может полностью обойтись без этих поставок, ведь имеет достаточные запасы газа.
«У Италии нет причин выступать против процесса введения новых санкций в отношении российского СПГ», — подчеркнул Пикетто-Фратин.
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Напомним, в Финляндии планируется запретить импорт российского сжиженного газа. Ожидается, что запрет заработает на национальном уровне, поскольку в Евросоюзе пока не готовы к такому шагу.
россия за 2023 год заработала дополнительно около 1 миллиарда евро после того, как крупнейшая частная нефтяная компания рф «Лукойл» воспользовалась лазейками в санкционных правилах ЕС с помощью Болгарии.
По материалам:
Слово і Діло
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