Сегодня вечером планируются отключения по всей Украине — Finance.ua

Сегодня вечером планируются отключения по всей Украине Сегодня 10:01 — Энергетика

Сегодня вечером планируются отключения по всей Украине

В понедельник, 20 мая, с 18 до 24 часов во всех регионах планируются отключения электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

«20 мая с 18:00 до 24:00 для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается», — говорится в сообщении.

«Киев, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина, Донецкая область: по указанию Укрэнерго в понедельник, 20 мая, с 18:00 до 00:00 будут применяться графики обесточений», — написали в ДТЭК.

Как добавил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире марафона «Единые новости», потепление несколько снизило уровень потребления электроэнергии в Украине. И это, вероятно, позволит не отключать потребителей в течение ночи и утром, как это было на прошлой неделе.

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Однако, по его словам, полностью избежать отключений пока не получится.

«Вынужденные ограничения будут продолжаться еще в течение месяцев — и летом, и осенью, и зимой. Пока не удастся восстановить поврежденные российскими атаками объекты генерации», — заявил Кудрицкий.

Он подчеркнул, что из-за сложной ситуации в энергосистеме в понедельник с 18:00 и до 24:00 все же будут применяться графики почасовых отключений. Как для индустрии, так и для бытовых потребителей.

Справка Finance.ua:

советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко прогнозирует, что зимой дефицит будет, даже если зима будет теплой;

из официальных сообщений известно, что около 40% генерирующих мощностей Украины либо уничтожены, либо существенно повреждены;

по словам Бойко, на сегодняшний день рыночная цена на электроэнергию для среднего бизнеса — около 8 грн за 1 кВт. Украине не удастся избежать повышения цен на электроэнергию. Но Бойко уверен, что это не будет рыночная цифра.

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