Швеция предложила ввести санкции против нефтяного флота Москвы и сжиженного газа — Finance.ua

Швеция предложила ввести санкции против нефтяного флота Москвы и сжиженного газа Сегодня 11:37

Следующий пакет санкций Евросоюза должен содержать шаги против теневого флота танкеров, перевозящих российскую нефть в обход санкций, а также запрет сжиженного газа.

Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

«Принятие 14-го пакета санкций — одна из важнейших вещей. Мы позаботимся о том, чтобы включить запрет на импорт сжиженного природного газа, а также меры по ограничению российского теневого флота», — сказал Бильстрем, прибыв на встречу министров иностранных дел ЕС.

Обсуждение 14 пакета санкций находится на ранней стадии, и он не будет принят на встрече в Люксембурге.

Как заявил ранее вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, пакет санкций будет включать в себя широкий перечень ограничительных мер с сильным акцентом на борьбу с обходом — например, в морском секторе, поскольку россия продолжает пытаться нарушать верхнюю границу цен на экспорт нефти.

Санкции против нефти

Ценовой лимит, введенный странами «Большой семерки», Европейским Союзом и Австралией, запрещает использование западных морских услуг, таких как страхование, маркировка и транспортировка, когда танкеры перевозят российскую нефть по цене 60 долларов за баррель или выше. Запад ввел этот механизм после вторжения россии в Украину в феврале 2022 года.

С октября США усилили ограничение цен с помощью санкций, в частности включения в феврале в список санкций «Совкомфлота», российской государственной судоходной компании.

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