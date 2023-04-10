В Польше заработал еще один «Паспортный сервис» для украинцев — какие услуги предоставляет
В польском Вроцлаве в тестовом режиме начинает работу стационарный центр обслуживания граждан «Паспортный сервис».
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Украинцы смогут получить следующие услуги:
- одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;
- оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу;
- оформление ID-карты;
- обмен водительского удостоверения;
- страхование.
График работы центра: понедельник-суббота, с 9:00 до 18:00.
Прием заявлений на оформление паспортных документов возможен как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.
Оплата услуг производится с помощью сервиса онлайн-оплаты. Для этого при себе необходимо иметь смартфон и банковскую карту или реквизиты банковской карты (оплата наличными на данный момент недоступна).
Справка Finance.ua:
- в Республике Польша действуют уже 4 обособленных подразделения ГП «Документ»: в Варшаве, Кракове, Гданьске и Вроцлаве;
- украинские дети с временной защитой в Польше смогут получить электронный документ Diia.pl, дающий право пересекать польскую границу и ездить по странам Шенгенской зоны;
- родители или законные опекуны имеют возможность внести информацию о несовершеннолетних детях в свои загранпаспорта. Для этого им достаточно обратиться в дипломатическое учреждение и предоставить соответствующие документы.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью