В Польше заработал еще один «Паспортный сервис» для украинцев — какие услуги предоставляет Сегодня 11:15 — Личные финансы

В Польше заработал еще один «Паспортный сервис» для украинцев — какие услуги предоставляет

В польском Вроцлаве в тестовом режиме начинает работу стационарный центр обслуживания граждан «Паспортный сервис».

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Украинцы смогут получить следующие услуги:

одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;

оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу;

оформление ID-карты;

обмен водительского удостоверения;

страхование.

График работы центра: понедельник-суббота, с 9:00 до 18:00.

Прием заявлений на оформление паспортных документов возможен как по предварительной записи , так и в порядке живой очереди.

Оплата услуг производится с помощью сервиса онлайн-оплаты. Для этого при себе необходимо иметь смартфон и банковскую карту или реквизиты банковской карты (оплата наличными на данный момент недоступна).

Справка Finance.ua:

в Республике Польша действуют уже 4 обособленных подразделения ГП «Документ»: в Варшаве, Кракове, Гданьске и Вроцлаве;

украинские дети с временной защитой в Польше смогут получить электронный документ Diia.pl, дающий право пересекать польскую границу и ездить по странам Шенгенской зоны;

родители или законные опекуны имеют возможность внести информацию о несовершеннолетних детях в свои загранпаспорта. Для этого им достаточно обратиться в дипломатическое учреждение и предоставить соответствующие документы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.