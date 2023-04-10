В Польше заработал еще один «Паспортный сервис» для украинцев — какие услуги предоставляет — Finance.ua
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В Польше заработал еще один «Паспортный сервис» для украинцев — какие услуги предоставляет

Личные финансы
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В Польше заработал еще один «Паспортный сервис» для украинцев — какие услуги предоставляет
В Польше заработал еще один «Паспортный сервис» для украинцев — какие услуги предоставляет
В польском Вроцлаве в тестовом режиме начинает работу стационарный центр обслуживания граждан «Паспортный сервис».
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Украинцы смогут получить следующие услуги:
  • одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;
  • оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу;
  • оформление ID-карты;
  • обмен водительского удостоверения;
  • страхование.
График работы центра: понедельник-суббота, с 9:00 до 18:00.
Прием заявлений на оформление паспортных документов возможен как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.
Оплата услуг производится с помощью сервиса онлайн-оплаты. Для этого при себе необходимо иметь смартфон и банковскую карту или реквизиты банковской карты (оплата наличными на данный момент недоступна).

Справка Finance.ua:

  • в Республике Польша действуют уже 4 обособленных подразделения ГП «Документ»: в Варшаве, Кракове, Гданьске и Вроцлаве;
  • украинские дети с временной защитой в Польше смогут получить электронный документ Diia.pl, дающий право пересекать польскую границу и ездить по странам Шенгенской зоны;
  • родители или законные опекуны имеют возможность внести информацию о несовершеннолетних детях в свои загранпаспорта. Для этого им достаточно обратиться в дипломатическое учреждение и предоставить соответствующие документы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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