В Польше выросли штрафы за отсутствие автогражданки: размеры — Finance.ua

В Польше выросли штрафы за отсутствие автогражданки: размеры Сегодня 09:30 — Личные финансы

В Польше выросли штрафы за отсутствие автогражданки: размеры

С 1 июля 2024 г. в Польше возросли штрафы за отсутствие полиса автогражданского страхования (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) или просто ОС.

Об этом сообщает yavp.pl.

Причины

Это связано с очередным повышением минимальной заработной платы в стране, к размеру которой привязаны штрафы за отсутствие автогражданки.

Штрафы за отсутствие ОС с 1 июля

Для владельцев легковых автомобилей:

отсутствие действительного страхования ОС от 1 до 3 дней — 1720 злотых (было 1700 злотых);

отсутствие действительного страхования ОС от 4 до 14 дней — 4 300 злотых (было 4 250 злотых);

отсутствие действительного страхования ОС более 14 дней — 8600 злотых (было 8490 злотых).

Для владельцев грузовика, автобуса или фуры для перевозки грузов:

отсутствие действительного страхования ОС от 1 до 3 дней — 2 580 зл (было 2 550 зл);

отсутствие действительного страхования ОС от 4 до 14 дней — 6 450 зл (было 6 370 зл);

отсутствие действительного страхования ОС более 14 дней — 12 900 злотых (было 12 730 злотых).

Для владельцев мотоциклов:

отсутствие действительного страхования ОС от 1 до 3 дней — 290 злотых (было 280 злотых);

отсутствие действительного страхования ОС от 4 до 14 дней — 720 зл (было 700 зл);

отсутствие действительного страхования ОС более 14 дней — 1430 злотых (было 1 400 злотых).

Штраф за отсутствие декларации РСС-З при покупке авто

Помимо повышения штрафа за отсутствие обязательного страхования транспортных средств также увеличились штрафы и за несвоевременную подачу декларации РСС-3, связанной с налогом на покупку авто (налог составляет 2% от стоимости покупки).

Это изменение также является результатом увеличения минимальной зарплаты с 1 июля 2024 года.

Размер штрафа за просрочку уплаты налога будет составлять от 10% «минималки» (430 зл) до даже 20-кратного размера минимальной зарплаты. Следовательно, максимально сумма может быть равна 86 000 злотых. Чтобы избежать таких неприятностей, у владельцев авто есть 14 дней на подачу декларации РСС-3 при покупке нового транспорта.

Не каждый человек, купивший подержанное авто на основании договора купли-продажи, должен платить налог в размере 2% от стоимости. От этой обязанности освобождаются лица с инвалидностью средней или тяжелой степени, купившие транспортное средство для собственных нужд. Также от налога освобождаются общественные организации и органы местного самоуправления. Все остальные обязаны подать декларацию РСС-3 в налоговую службу по месту жительства.

Напомним, технический осмотр авто — это обязательная процедура для эксплуатации транспортных средств. Правила техосмотра могут различаться в разных странах. Поэтому, находясь за границей на собственном автомобиле, важно тщательно исследовать этот вопрос, чтобы избежать непредвиденных ситуаций.

Путешествуя за границу на собственном автомобиле, стоит заранее позаботиться о наличии Зеленой карты, без которой пересечение границы невозможно. Зеленая карта работает как автогражданка, только за границей. Полис покрывает ответственность при возникновении страхового случая. А на Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты и не переплачивать на границе:

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