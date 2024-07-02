Что ждет автовладельцев с 1 января 2025 года? Новый закон об «Автогражданке» — Finance.ua

Что ждет автовладельцев с 1 января 2025 года? Новый закон об «Автогражданке»
С 1 января 2025 г. в Украине вступает в силу новый Закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств». Закон не только модернизирует действующие правила страхования, но и приближает их к стандартам Европейского Союза.
На Finance.ua активно развивается тема страхования для людей, именно поэтому была создана программа «Страхование по-человечески». Первый выпуск программы посвящен новому закону об «Автогражданке».
«Новый закон кардинально изменит рынок страхования Автогражданки в Украине. Теперь люди будут выбирать страховку для себя, а не для полиции. Страховые компании больше не смогут демпинговать, поскольку убытки будут получать продавцы полисов. Мы ожидаем, что в ближайшие полтора-два года рынок очистится от недобросовестных игроков и качество сервиса при урегулировании страховых случаев значительно возрастет. В рамках этих важных изменений мы как медиа и решили запустить новую программу, которая будет максимально простым языком объяснять людям, как работают страховки, почему они не „зло“ и как помогают заботиться о финансовом здоровье. Надеемся, первый пилотный выпуск всем понравится, и вскоре будет второй не менее интересный», — сказал Дмитрий Соколов, Head of Insurance Finance.ua and Minfin.com.ua
Приглашенные спикеры Сергей Савчук, директор департамента методологии Национального банка Украины, и Андрей Перетяжко, председатель правления страховой компании «Arx», подробно рассказывают о нововведениях, ожидающих автовладельцев.
В интервью Finance.ua выяснило, что с 1 января 2025 года:
✅Будет увеличение лимитов возмещения — до 2 млн гривен за ущерб имуществу и за ущерб здоровью и жизни — до 1 миллиона гривен.
✅Автовладельцы будут получать возмещение от той страховой, полис Автогражданки от которой они оформили.
Также в видео вы узнаете:
❓На сколько вырастет стоимость Автогражданки.
❓Какой будет процедура возмещения.
❓Что будет с льготниками.
❓Будет ли франшиза в полисе.
❓Какой будет процедура возмещения.
❓Что будет с льготниками.
❓Будет ли франшиза в полисе.
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⚡Уверены, что это интервью поможет вам разобраться во всех деталях нового закона и подготовиться к изменениям, которые вступят в силу уже с 2025 года.
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