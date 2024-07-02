Что ждет автовладельцев с 1 января 2025 года? Новый закон об «Автогражданке» — Finance.ua

Что ждет автовладельцев с 1 января 2025 года? Новый закон об «Автогражданке» Сегодня 09:10 — Страхование

Что ждет автовладельцев с 1 января 2025 года? Новый закон об «Автогражданке»

С 1 января 2025 г. в Украине вступает в силу новый Закон «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств». Закон не только модернизирует действующие правила страхования, но и приближает их к стандартам Европейского Союза.

«Страхование по-человечески». Первый выпуск программы посвящен новому закону об «Автогражданке». На Finance.ua активно развивается тема страхования для людей, именно поэтому была создана программа. Первый выпуск программы посвящен новому закону об «Автогражданке».

«Новый закон кардинально изменит рынок страхования Автогражданки в Украине. Теперь люди будут выбирать страховку для себя, а не для полиции. Страховые компании больше не смогут демпинговать, поскольку убытки будут получать продавцы полисов. Мы ожидаем, что в ближайшие полтора-два года рынок очистится от недобросовестных игроков и качество сервиса при урегулировании страховых случаев значительно возрастет. В рамках этих важных изменений мы как медиа и решили запустить новую программу, которая будет максимально простым языком объяснять людям, как работают страховки, почему они не „зло“ и как помогают заботиться о финансовом здоровье. Надеемся, первый пилотный выпуск всем понравится, и вскоре будет второй не менее интересный», — сказал Дмитрий Соколов, Head of Insurance — сказал, Head of Insurance Finance.ua and Minfin.com.ua

Приглашенные спикеры Сергей Савчук, директор департамента методологии Национального банка Украины, и Андрей Перетяжко, председатель правления страховой компании «Arx», подробно рассказывают о нововведениях, ожидающих автовладельцев.

В интервью Finance.ua выяснило, что с 1 января 2025 года:

✅Будет увеличение лимитов возмещения — до 2 млн гривен за ущерб имуществу и за ущерб здоровью и жизни — до 1 миллиона гривен.

✅Автовладельцы будут получать возмещение от той страховой, полис Автогражданки от которой они оформили.

Также в видео вы узнаете:

❓На сколько вырастет стоимость Автогражданки.

❓Какой будет процедура возмещения.

❓Что будет с льготниками.

❓Будет ли франшиза в полисе.



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⚡Уверены, что это интервью поможет вам разобраться во всех деталях нового закона и подготовиться к изменениям, которые вступят в силу уже с 2025 года.

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