В Польше ввели новые правила для арендодателей — нормы и штрафы Сегодня 05:24 — Мир

Датчик дыма в квартире

В Польше вступили в силу новые требования к жилью, которое сдают туристам и для краткосрочной аренды. Теперь владельцы должны оборудовать такие помещения датчиками дыма, а в отдельных случаях — еще и датчиками угарного газа. За несоблюдение правил предусмотрены значительные штрафы.

Какие требования ввели для владельцев жилья

Как сообщает Super Biznes, новые правила действуют с 30 июня 2026 и распространяются на квартиры, апартаменты и комнаты, которые сдают посуточно или на несколько дней.

Требования относятся не только к гостиницам или пансионатам, но и к владельцам жилья, которые предлагают его через онлайн-сервисы бронирования.

В каждом доме для краткосрочной аренды должен быть по меньшей мере один автономный датчик дыма. Исключение сделано только для объектов, где установлена ​​пожарная сигнализация или автоматическая система пожаротушения.

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Если в квартире или доме есть газовая колонка, котел, камин или другое оборудование, работающее на газовом, жидком или твердом топливе, обязательна также установка датчика угарного газа.

Кроме того, оборудование должно соответствовать польским стандартам. Поэтому дешевые модели без требуемой сертификации могут не отвечать новым требованиям.

В то же время владельцы квартир и домов, которые используют недвижимость исключительно для собственного проживания, пока могут не устанавливать датчики. Для них это требование вступит в силу только с 1 января 2030 года.

Какие штрафы грозят нарушителям

При отсутствии обязательных датчиков владельцу жилья может грозить штраф до 5 тыс. злотых (около 60 тыс. грн).

Если дело попадет в суд, максимальное наказание может возрасти до 30 тыс. злотых (почти 360 тыс. грн). В некоторых случаях закон также предусматривает возможность ареста или ограничения свободы.

Отсутствие датчиков может повлиять и на страховые выплаты. Если в доме случится пожар или отравление угарным газом, страховая компания может проверить, выполнил ли владелец требования законодательства.

Контролировать выполнение новых правил могут государственные службы, в частности, Государственная пожарная служба Польши. В случае выявления нарушений владельцу предоставят предписание с требованием устранить недостатки в установленный срок.

Также украинцам, арендующим жилье в Польше, следует обращать внимание не только на арендную плату, но и на czynsz — обязательный ежемесячный платеж за содержание дома. Именно из-за него фактическая стоимость аренды часто оказывается значительно выше, чем указано в объявлении. В 2026 году средний czynsz составляет около 250−300 злотых в месяц, а в Варшаве, Кракове и других крупных городах может достигать 500−1000 злотых в зависимости от дома и перечня услуг.

Телеканал 24 По материалам:

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