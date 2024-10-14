В Польше в обращении появится новая купюра номиналом в 1000 злотых — Finance.ua

В Польше в обращении появится новая купюра номиналом в 1000 злотых Сегодня 18:00 — Мир

В Польше в обращении появится новая купюра номиналом в 1000 злотых

В Национальном банке Польши сообщили, что через несколько лет может выйти в обращение новая банкнота номиналом 1000 злотых.

Об этом пишет in Poland.

Впервые о купюре номиналом в 1000 злотых заговорили в 2021 году. Тогда прогнозировали, что она появится в течение пяти лет, то есть в 2026 году.

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Глава Национального банка Польши Адам Глапинский предложил, чтобы на новой банкноте появилось изображение женщины. По его мнению, это может быть королева Польша Ядвига Анжуйская.

Последней в Польше была введена в обращение банкнота номиналом 500 злотых. Она появилась в Польше в начале 2017 года. На купюре изображен король Ян III Собеский. Тогда, по указанию Национального банка Польши, было выпущено около 50 миллионов штук этих банкнот. Банкнота заинтересовала нумизматов, и ее можно было продать на Allegro за 750 злотых.

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Напомним, в Украине 25 октября 2019 года в обращение поступила банкнота нового высшего номинала — 1000 гривен. На ее лицевой стороне изображен портрет Владимира Вернадского.

В 2023 году Национальный банк выпустил в обращение банкноты номиналом 1 000 гривен образца 2019 года — с подписью Председателя Национального банка Украины Андрея Пышного и отображением на них года выпуска.

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