В Польше в обращении появится новая купюра номиналом в 1000 злотых — Finance.ua
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В Польше в обращении появится новая купюра номиналом в 1000 злотых

Мир
18
В Польше в обращении появится новая купюра номиналом в 1000 злотых
В Польше в обращении появится новая купюра номиналом в 1000 злотых
В Национальном банке Польши сообщили, что через несколько лет может выйти в обращение новая банкнота номиналом 1000 злотых.
Об этом пишет in Poland.
Впервые о купюре номиналом в 1000 злотых заговорили в 2021 году. Тогда прогнозировали, что она появится в течение пяти лет, то есть в 2026 году.
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Глава Национального банка Польши Адам Глапинский предложил, чтобы на новой банкноте появилось изображение женщины. По его мнению, это может быть королева Польша Ядвига Анжуйская.
Последней в Польше была введена в обращение банкнота номиналом 500 злотых. Она появилась в Польше в начале 2017 года. На купюре изображен король Ян III Собеский. Тогда, по указанию Национального банка Польши, было выпущено около 50 миллионов штук этих банкнот. Банкнота заинтересовала нумизматов, и ее можно было продать на Allegro за 750 злотых.
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Напомним, в Украине 25 октября 2019 года в обращение поступила банкнота нового высшего номинала — 1000 гривен. На ее лицевой стороне изображен портрет Владимира Вернадского.
В 2023 году Национальный банк выпустил в обращение банкноты номиналом 1 000 гривен образца 2019 года — с подписью Председателя Национального банка Украины Андрея Пышного и отображением на них года выпуска.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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