В Польше упали продажи из-за возвращения украинцев домой — Finance.ua
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В Польше упали продажи из-за возвращения украинцев домой

Мир
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В Польше упали продажи из-за возвращения украинцев домой
В Польше упали продажи из-за возвращения украинцев домой
Украинцы продолжают возвращаться домой после получения защиты в Европе. Польша входит в тройку стран, где отток беженцев наиболее ощутимый.
В стране уже ощущают последствия для экономики от уменьшения числа украинцев, сообщает yavp.pl.
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В Польше снижаются объемы розничных продаж. Снижение показателей в апреле составило 7,3% в годовом исчислении. Такое падение в торговле продолжается уже третий месяц, сообщается на portalspozywczy.pl.
Отток украинцев из страны — одна из основных причин, считают эксперты. Хотя на первом месте — падение реальных зарплат в стране, что заставляет людей экономить.
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Массовый приезд беженцев из Украины значительно повысил показатели розничной торговли в 2022 году. Наибольший рост продаж был заметен в торговле продуктами, топливом, лекарствами и одеждой.
В последнее время украинцы все больше возвращаются домой, поэтому падение продаж стало автоматически углубляться.
По данным статистики, больше всего упали продажи таких товаров:
  • электроники и бытовой техники (-14,7%);
  • топлива (-14,5%);
  • прессы и книг (-15,6%);
  • еды и напитков (-8%).
Впрочем, несколько выросли показатели продаж одежды и обуви (+0,6%). Согласно исследованию EY Future Consumer Index 2023, 91% поляков ищут более дешевые места для покупок. 31% жителей Польши оценивают свою финансовую ситуацию как хуже, чем было еще 3−4 месяца назад. 17% заявляют, что они вообще временно отказались от новых покупок.
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Эксперты надеются, что рост зарплат превысит уровень инфляции уже в третьем квартале этого года.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
РБК-Україна
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