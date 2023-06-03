В Польше упали продажи из-за возвращения украинцев домой — Finance.ua

В Польше упали продажи из-за возвращения украинцев домой Сегодня 22:34 — Мир

В Польше упали продажи из-за возвращения украинцев домой

Украинцы продолжают возвращаться домой после получения защиты в Европе. Польша входит в тройку стран, где отток беженцев наиболее ощутимый.

В стране уже ощущают последствия для экономики от уменьшения числа украинцев, сообщает yavp.pl

В Польше снижаются объемы розничных продаж. Снижение показателей в апреле составило 7,3% в годовом исчислении. Такое падение в торговле продолжается уже третий месяц, сообщается на portalspozywczy.pl

Отток украинцев из страны — одна из основных причин, считают эксперты. Хотя на первом месте — падение реальных зарплат в стране, что заставляет людей экономить.

Массовый приезд беженцев из Украины значительно повысил показатели розничной торговли в 2022 году. Наибольший рост продаж был заметен в торговле продуктами, топливом, лекарствами и одеждой.

В последнее время украинцы все больше возвращаются домой, поэтому падение продаж стало автоматически углубляться.

По данным статистики, больше всего упали продажи таких товаров:

электроники и бытовой техники (-14,7%);

топлива (-14,5%);

прессы и книг (-15,6%);

еды и напитков (-8%).

Впрочем, несколько выросли показатели продаж одежды и обуви (+0,6%). Согласно исследованию EY Future Consumer Index 2023, 91% поляков ищут более дешевые места для покупок. 31% жителей Польши оценивают свою финансовую ситуацию как хуже, чем было еще 3−4 месяца назад. 17% заявляют, что они вообще временно отказались от новых покупок.

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Эксперты надеются, что рост зарплат превысит уровень инфляции уже в третьем квартале этого года.

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