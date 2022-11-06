В Польше посчитали доходы от украинцев — Finance.ua

В Польше посчитали доходы от украинцев Сегодня 09:48 — Мир

В Польше посчитали доходы от украинцев

Беженцы из Украины уплатили в Польше налогов на 2 миллиарда евро с начала войны. Это втрое больше, чем страна потратила на помощь нашим согражданам.

Такие данные привел профессор Мацей Дущик из Центра исследований миграции Варшавского университета, сообщает ukrayina.pl

Украинцам помогает не только правительство, но и международные организации

Польское правительство получило от ЕС 700 миллионов злотых и ждет транша еще 200 миллионов злотых беженцев. Впрочем, по мнению Мацея Дущика, власти «неправильно просят деньги», поэтому сталкиваются с кризисом из-за расходов на беженцев.

«Мы потратили 3,5 миллиарда злотых (750 млн евро) на помощь украинцам, но подсчеты вице-президента Польского фонда развития Бартоша Марчука показывают, что мы получили 10 миллиардов злотых (2 млрд евро) от уплаченных ими налогов», — отметил эксперт.

Он добавил, что большую часть помощи украинцам выделили частные польские фонды. Также существенно помогли международные организации: ЮНИСЕФ, ООН, Красный Крест. Поэтому даже значительные расходы Польши на систему образования и здравоохранения отчасти выравниваются.

«Помним, что польский рынок труда очень абсорбирующий. Украинцы работают, платят взносы и налоги. О самих расходах говорить неправомерно», — подчеркнул Мацей Дущик.

Благодаря беженцам ВВП Польши может возрасти на 3,5%

Эксперты консалтинговой компании Deloitte подготовили отчет о потенциале интеграции беженцев из Украины. Проанализировали риски и положительное влияние на экономику страны миллионной волны мигрантов.

«Польша столкнулась с огромной возможностью, которая при отсутствии стратегического плана и хорошей координации может превратиться в большую проблему», — отмечается в отчете.

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При качественной стратегии беженцы будут иметь более легкую интеграцию и более высокий уровень жизни, а Польша — рост ВВП. Польские работодатели получат доступ к квалифицированным работникам, зарплаты поднимутся, а соответственно и пенсии, зависящие от поступлений в ZUS.

В перспективе план интеграции беженцев из Украины может способствовать увеличению ВВП Польши с 0,2% до 3,5%.

«Мигранты из Украины еще до войны оказали положительное влияние на экономику Польши. 1,4 млн экономических мигрантов из Украины облегчили проблему дефицита работников в Польше, приобщившись тем самым к 13% росту ВВП Польши в 2013-2018 годах», — указывается в отчете Deloitte.

Эксперты считают, что беженцы из Украины не только положительно повлияют на рынок труда, но и в будущем улучшат демографическую структуру Польши.

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