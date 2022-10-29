Новые правила пребывания в Польше с 2023 года: важные изменения для украинцев — Finance.ua

Новые правила пребывания в Польше с 2023 года: важные изменения для украинцев Сегодня 17:02 — Личные финансы

Новые правила пребывания в Польше с 2023 года: важные изменения для украинцев

В Польше изменятся условия пребывания для украинских беженцев — в стране планируют внести правки в Спецзакон о помощи гражданам Украины. С 2023 года беженцы начнут покрывать часть расходов на проживание в местах коллективного размещения и будут обязательно подавать заявку на получение номера PESEL.

Обязательная регистрация и контроль выезда

Согласно новым правилам, украинцы, въехавшие в Польшу после 24 февраля 2022 года, должны обязательно подать заявку на оформление номера PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności — номер общей системы электронного учета населения).

Соответствующий проект также признает электронный документ, доступный в приложении Diia.pl (эквивалент mObywatela для украинских беженцев), как вид на жительство.

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Также, согласно поправке, справка о временной защите будет давать право лицу пересекать польскую границу без необходимости многократного получения визы.

Кроме того, выезды беженцев из Польши будут контролировать управления социального страхования (ZUS) и другие муниципальные учреждения. Таким образом власти Польши планируют избежать нецелевой выплаты денежной помощи. Учреждения получат доступ к информации о датах каждого въезда и выезда украинских беженцев с территории Польши.

Беженцы будут оплачивать свое проживание в местах коллективного размещения

Как сообщалось ранее, с 1 февраля 2023 года украинцы, которые будут находиться в Польше более 120 дней, должны будут покрывать 50% стоимости своего проживания. Сумма будет составлять не более 40 злотых на человека в день.

Кроме того, с 1 мая 2023 беженцы, которые будут находиться в Польше 180 дней, должны будут покрывать 75% расходов. Сумма будет составлять не более 60 злотых с человека в день.

Обязанность платить за проживание не будет распространяться на инвалидов, детей, лиц пенсионного возраста, беременных женщин, лиц с детьми до года, опекунов не менее трех детей, а также находящихся в сложном финансовом положении.

Проживание в Польше детей-сирот

Согласно поправкам, за проживание детей из Украины, которые перед эвакуацией в страну жили в приемных семьях или детдомах, а в Польше получили временного опекуна, будет выплачиваться компенсация в размере 40 злотых в день с возможностью повышения этой суммы в отдельных случаях.

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