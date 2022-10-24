Сколько украинцев в Польше получили номер PESEL с отметкой UKR и каковы его преимущества — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько украинцев в Польше получили номер PESEL с отметкой UKR и каковы его преимущества

Личные финансы
1
Сколько украинцев в Польше получили номер PESEL с отметкой UKR и каковы его преимущества
Сколько украинцев в Польше получили номер PESEL с отметкой UKR и каковы его преимущества
После пересечения границы с Польшей после 24 февраля некоторые украинцы отправились дальше, но большая часть беженцев осталась на территории соседней страны, подавшись на получение номера PESEL. Сколько сейчас насчитывается таких граждан Украины за рубежом — подсчитали эксперты.
Об этом пишет Portal Samorządowy.

Сколько беженцев из Украины получили номер PESEL UKR

Как сообщил пресс-секретарь Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, согласно закону «О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства» почти 1,4 миллиона украинцев и членов их семей получили номера PESEL UKR. Это подтверждает их временную защиту в Польше.
Закон предусматривает присвоение номера PESEL гражданам Украины, а также их супругам и ближайшим родственникам (при наличии Карты поляка).
"Считается, что эти люди пользуются временной защитой в соответствии с имплементационным решением Совета ЕС, которое констатирует существование массового притока перемещенных лиц из Украины",— сказал Дудзяк.

Что такое PESEL UKR

Податься на оформление польского идентификационного номера PESEL с отметкой UKR могут все граждане Украины (или их мужья/жены), прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 года и не имеющие карты побыта, карты постоянного побыта, карты резидента или статуса беженца.
Читайте также
Важно понимать, что уехавшие в Польшу после начала полномасштабной российско-украинской войны украинцы не получают автоматически PESEL UKR. Для этого необходимо обратиться в соответствующий орган по месту жительства, предоставить фото, документ с фото, подтверждающий личность (в случае отсутствия — декларацию), а также сдать на месте отпечатки пальцев.

Какие преимущества дает PESEL UKR:

  • получение бесплатной помощи в больницах и поликлиниках;
  • получение единовременного социального пособия в размере 300 злотых;
  • получение выплат по программе Семья 500+ — ежемесячно на каждого ребенка до 18 лет;
  • возможность получить статус безработного и прочее.
Найти работу в Украине и Европе сейчас очень непросто, однако знание иностранного языка может значительно упростить поиски. Поэтому рекомендуем воспользоваться плюшками Englishdom.com — онлайн-школы английского языка нового поколения. А по промокоду PrayForUkraine вас ждет скидка 15% на все пакеты уроков.

Хочу изучать английский

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.