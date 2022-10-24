Сколько украинцев в Польше получили номер PESEL с отметкой UKR и каковы его преимущества — Finance.ua

Сколько украинцев в Польше получили номер PESEL с отметкой UKR и каковы его преимущества
После пересечения границы с Польшей после 24 февраля некоторые украинцы отправились дальше, но большая часть беженцев осталась на территории соседней страны, подавшись на получение номера PESEL. Сколько сейчас насчитывается таких граждан Украины за рубежом — подсчитали эксперты.
Об этом пишет Portal Samorządowy.
Сколько беженцев из Украины получили номер PESEL UKR
Как сообщил пресс-секретарь Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, согласно закону «О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этого государства» почти 1,4 миллиона украинцев и членов их семей получили номера PESEL UKR. Это подтверждает их временную защиту в Польше.
Закон предусматривает присвоение номера PESEL гражданам Украины, а также их супругам и ближайшим родственникам (при наличии Карты поляка).
"Считается, что эти люди пользуются временной защитой в соответствии с имплементационным решением Совета ЕС, которое констатирует существование массового притока перемещенных лиц из Украины",— сказал Дудзяк.
Что такое PESEL UKR
Податься на оформление польского идентификационного номера PESEL с отметкой UKR могут все граждане Украины (или их мужья/жены), прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 года и не имеющие карты побыта, карты постоянного побыта, карты резидента или статуса беженца.
Важно понимать, что уехавшие в Польшу после начала полномасштабной российско-украинской войны украинцы не получают автоматически PESEL UKR. Для этого необходимо обратиться в соответствующий орган по месту жительства, предоставить фото, документ с фото, подтверждающий личность (в случае отсутствия — декларацию), а также сдать на месте отпечатки пальцев.
Какие преимущества дает PESEL UKR:
- получение бесплатной помощи в больницах и поликлиниках;
- получение единовременного социального пособия в размере 300 злотых;
- получение выплат по программе Семья 500+ — ежемесячно на каждого ребенка до 18 лет;
- возможность получить статус безработного и прочее.
Найти работу в Украине и Европе сейчас очень непросто, однако знание иностранного языка может значительно упростить поиски. Поэтому рекомендуем воспользоваться плюшками Englishdom.com — онлайн-школы английского языка нового поколения. А по промокоду PrayForUkraine вас ждет скидка 15% на все пакеты уроков.
Хочу изучать английский
Поделиться новостью