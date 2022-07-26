Нужно ли аннулировать номер PESEL, если хотите вернуться из Польши в Украину — Finance.ua
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Нужно ли аннулировать номер PESEL, если хотите вернуться из Польши в Украину

Личные финансы
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Нужно ли аннулировать номер PESEL, если хотите вернуться из Польши в Украину
Нужно ли аннулировать номер PESEL, если хотите вернуться из Польши в Украину
После приезда в Польшу на фоне войны более миллиона украинцев зарегистрировались в стране и получили номер PESEL. Но как быть с польским идентификационным кодом в случае, когда запланировали возвращаться домой — рассказали эксперты портала NashaPolsha.
По данным ООН, более 3,5 миллиона украинцев приехали обратно в Украину из-за рубежа с 24 февраля. И тех беженцев, которые зарегистрировались в Польше и хотят уехать из страны, часто беспокоит логичный вопрос: что делать с номером PESEL, который присваивают в ходе официального оформления.

Нужно ли отказываться от номера PESEL

Согласно польскому законодательству, нет возможности удаления или аннулирования 11-значного идентификационного номера из базы.
И правила выдачи номера PESEL регулирует закон о реестре населения (ustawy o ewidencji ludności). Так что удалять данные, содержащиеся в соответствующем реестре, запрещается. Соответственно, не следует писать никаких заявлений об отказе даже тогда, когда планируете возвращаться в Украину.

Справка Finance.ua:

  • PESEL — это практически налоговый номер, как номер налогоплательщика в Украине. Это 11-значный код, в котором зафиксирована дата рождения человека, пол, налоговый код и определенное проверочное число;
  • для тех, кто находится в Польше, он необходим для пользования медицинскими услугами, открытия банковского счета, для получения финансовой помощи и многого другого.
Забудьте об очередях на железнодорожных вокзалах и затратах времени на длительные процедуры регистрации. Если требуется билет, воспользуйтесь сервисом Proizd.ua. Понятный интерфейс и минимум шагов, чтобы забронировать путешествие — попробуйте и убедитесь.

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По материалам:
Телеканал 24
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