В Польше подсчитали, сколько потратили на помощь украинским беженцам — Finance.ua

В Польше подсчитали, сколько потратили на помощь украинским беженцам Сегодня 12:30 — Мир

В Польше подсчитали, сколько потратили на помощь украинским беженцам

В 2022 году Польша потратила рекордные 8,6 млрд евро на поддержку украинских беженцев.

Именно Польша стала первой страной, принявшей у себя большую волну убегающих от войны в феврале 2022-го украинцев. Многие из них — это женщины с маленькими детьми, которые срочно нуждались в жилье, еде и вещах для личных нужд. И поляки взяли на себя эти расходы: и общественные организации, и государство.

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Согласно отчету Конфедерации неправительственных инициатив Польши, около 29 тысяч польских общественных организаций были привлечены к помощи украинцам в первые месяцы войны. В те дни беженцам помогала большая часть добровольных пожарных бригад и почти 40% женских объединений в сельской местности.

Только в первые 2 месяца войны общая помощь неправительственных организаций превысила 650 миллионов злотых (149,4 миллиона евро).

Сначала поддержка была направлена ​​преимущественно на прибывающих в Польшу беженцев, а самой популярной формой помощи была материальная. Со временем все больше организаций приобщалось к деятельности в Украине, а обеспечение беженцев в Польше взяло на себя государство. В частности, гражданам Украины разрешили выходить на работу без специального разрешения и предоставили социальные льготы. Дети же получили гарантированные места в польских школах.

В то же время благотворительные организации предоставляли различные формы поддержки — от материальной до психологической и юридической. Фонды брали на себя поиск жилья для беженцев и уход за детьми. Многим украинцам помогли сориентироваться на польском рынке труда и устроиться на работу. Волонтеры записывали их на курсы польского языка и помогали получить сертификат о профессиональной квалификации.

Иногда благотворительные фонды придумывали более оригинальные формы помощи. К примеру, волейбольный клуб Projekt Warszawa организовал спортивную академию для украинских детей-беженцев, а также провел ряд благотворительных матчей.

Прогноз расходов на 2023 год

По данным Кильского института мировой экономики, в этом году расходы на украинских беженцев в Польше составят 12 миллиардов евро. Германия в 2023-м была вторым крупнейшим донором, потратив 11 миллиардов евро на помощь украинцам.

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Общественные организации Польши продолжают помогать и сейчас. Потребность в такой поддержке не снижается в последние два года.

В Польше стало больше украинских беженцев

За последние месяцы поток украинских беженцев в Польшу снова увеличился. Начиная с весны 2023 года число украинцев в соседнем государстве сокращалось, но теперь их численность растет. Такую тенденцию проследили аналитики Миграционной платформы EWL со ссылкой на данные Евростата.

В октябре количество украинских беженцев в Польше достигло 957 000 человек, это на 2 000 больше, чем в сентябре. Аналитики связывают это с двумя основными причинами: возобновлением атак на энергетическую инфраструктуру и сезонным увеличением вакансий на рынке труда в Польше.

Телеканал 24 По материалам:

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