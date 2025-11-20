В Польше планируют ввести туристический налог: кто будет платить
Министерство спорта и туризма намерено создать в Польше государственную платформу бронирования и ввести туристический сбор.
Об этом сообщил заместитель министра спорта Иренеуш Раш, пишет inpoland.
Что предусматривается
Законопроект предусматривает, что любой муниципалитет, где люди приезжают с целью отдыха или обучения, сможет ввести этот сбор. Детали такого сбора все еще разрабатываются, но его размер будет основываться на опыте других стран ЕС.
Кто будет платить
Такой сбор будет взиматься с каждого человека.
Будут и исключения. В то же время так называемый курортный сбор останется в силе. Муниципалитетам будет предоставлен новый диапазон сборов, и они смогут самостоятельно определять окончательный размер туристического сбора.
Согласно положениям проекта, каждая гмина будет знать, какая часть средств от туристического налога поступает в бюджет. Часть этих средств необходимо будет инвестировать в развитие туристических услуг.
Ранее мы писали, что в первой половине 2025 года туристический сбор в Украине принес местным бюджетам 142,6 миллиона гривен. Это на треть больше, чем в прошлом году, и вдвое больше, чем в 2021 году.
Как пишет Опендатабот, эксперты прогнозируют, что год может стать рекордным по объемам поступлений, ведь главный туристический сезон приходится на второе полугодие. Еще несколько лет назад соотношение было другим: бизнес покрывал 62% сбора. В настоящее время равновесие сместилось в пользу малого сегмента.
Поделиться новостью
Также по теме
В каких странах учителя получают самые низкие зарплаты
Выплаты 6500 грн для украинцев: кто и когда может получить (детали)
Продажа «РВС Банка»: три потенциальных инвестора подали документы на участие в конкурсе
Рекордные 119 миллиардов: в Нацбанке рассказали, благодаря чему украинские банки наращивают доходы
Укрпочта ввела в обращение марку ко Дню Достоинства и Свободы (фото)
ЕС открыл конкурс проектов на 17 млн евро для поддержки гражданского общества Украины