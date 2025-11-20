0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Польше планируют ввести туристический налог: кто будет платить

183
В Польше планируют ввести туристический налог: кто будет платить
В Польше планируют ввести туристический налог: кто будет платить
Министерство спорта и туризма намерено создать в Польше государственную платформу бронирования и ввести туристический сбор.
Об этом сообщил заместитель министра спорта Иренеуш Раш, пишет inpoland.

Что предусматривается

Законопроект предусматривает, что любой муниципалитет, где люди приезжают с целью отдыха или обучения, сможет ввести этот сбор. Детали такого сбора все еще разрабатываются, но его размер будет основываться на опыте других стран ЕС.

Кто будет платить

Такой сбор будет взиматься с каждого человека.
Будут и исключения. В то же время так называемый курортный сбор останется в силе. Муниципалитетам будет предоставлен новый диапазон сборов, и они смогут самостоятельно определять окончательный размер туристического сбора.
Читайте также
Согласно положениям проекта, каждая гмина будет знать, какая часть средств от туристического налога поступает в бюджет. Часть этих средств необходимо будет инвестировать в развитие туристических услуг.
Ранее мы писали, что в первой половине 2025 года туристический сбор в Украине принес местным бюджетам 142,6 миллиона гривен. Это на треть больше, чем в прошлом году, и вдвое больше, чем в 2021 году.
Как пишет Опендатабот, эксперты прогнозируют, что год может стать рекордным по объемам поступлений, ведь главный туристический сезон приходится на второе полугодие. Еще несколько лет назад соотношение было другим: бизнес покрывал 62% сбора. В настоящее время равновесие сместилось в пользу малого сегмента.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems