В Польше планируют ввести туристический налог: кто будет платить Вчера 18:27

В Польше планируют ввести туристический налог: кто будет платить

Министерство спорта и туризма намерено создать в Польше государственную платформу бронирования и ввести туристический сбор.

Об этом сообщил заместитель министра спорта Иренеуш Раш, пишет inpoland

Что предусматривается

Законопроект предусматривает, что любой муниципалитет, где люди приезжают с целью отдыха или обучения, сможет ввести этот сбор. Детали такого сбора все еще разрабатываются, но его размер будет основываться на опыте других стран ЕС.

Кто будет платить

Такой сбор будет взиматься с каждого человека.

Будут и исключения. В то же время так называемый курортный сбор останется в силе. Муниципалитетам будет предоставлен новый диапазон сборов, и они смогут самостоятельно определять окончательный размер туристического сбора.

Читайте также Туристический сбор в Украине бьет рекорды: какие регионы принесли больше всего средств

Согласно положениям проекта, каждая гмина будет знать, какая часть средств от туристического налога поступает в бюджет. Часть этих средств необходимо будет инвестировать в развитие туристических услуг.

Ранее мы писали , что в первой половине 2025 года туристический сбор в Украине принес местным бюджетам 142,6 миллиона гривен. Это на треть больше, чем в прошлом году, и вдвое больше, чем в 2021 году.

Как пишет Опендатабот , эксперты прогнозируют, что год может стать рекордным по объемам поступлений, ведь главный туристический сезон приходится на второе полугодие. Еще несколько лет назад соотношение было другим: бизнес покрывал 62% сбора. В настоящее время равновесие сместилось в пользу малого сегмента.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.